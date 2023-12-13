Александр Ищенко: Объекты народной программы «Единой России» внесены в донской бюджет

«Завершено обсуждение поправок, дополнительно к первоначально включенным суммам на исполнение наказов избирателей добавляется порядка 5 млрд рублей. Это и школы, и больницы, и поликлиники, и общественные пространства. Это все то, что предлагали наши избиратели. Там, где решение о включении в бюджет не принято, работа продолжится, и мы уверены, что нам удастся выполнить наказы избирателей по максимуму», — рассказал председатель донского парламента.