Александр Ищенко: Объекты народной программы «Единой России» внесены в донской бюджет

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
На собрании фракции «Единая Россия» в донском парламенте депутаты обсудили включение объектов народной программы партии в областной бюджет на 2024 год и на плановый период 2025–2026 годов.
Председатель Законодательного Собрания Ростовской области, секретарь Ростовского регионального отделения «Единой России» Александр Ищенко отметил, что депутаты вступили на финишную прямую принятия регионального бюджета на ближайшие три года. Этот документ определяет стратегические цели развития на ближайшую перспективу и влияет на жизнь каждого жителя донского края.
Он обратил внимание на выстроенный при составлении бюджета баланс в развитии всех сфер жизни региона: здравоохранения, образования, физической культуры и спорта, развития инфраструктуры и дорожного хозяйства, транспортной инфраструктуры.
«Важно, что депутатам Законодательного Собрания, и в данном случае единороссам, удалось вместе с Правительством включить в бюджет абсолютное большинство объектов, которые были предложены нашими избирателями в народную программу „Единой России“ в ходе подготовки к проведению сентябрьских выборов в донской парламент», — подчеркнул лидер донских единороссов и добавил, что решения приняты по тем объектам, где уже есть проектно-сметная документация.
Кроме того, Александр Ищенко подчеркнул, что расходы бюджета — в первую очередь на социальную сферу, — значительно растут.
«Завершено обсуждение поправок, дополнительно к первоначально включенным суммам на исполнение наказов избирателей добавляется порядка 5 млрд рублей. Это и школы, и больницы, и поликлиники, и общественные пространства. Это все то, что предлагали наши избиратели. Там, где решение о включении в бюджет не принято, работа продолжится, и мы уверены, что нам удастся выполнить наказы избирателей по максимуму», — рассказал председатель донского парламента.