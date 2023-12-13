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Банк «Центр-инвест» выстраивает долгосрочное сотрудничество с вузами

Банк «Центр-инвест» выстраивает долгосрочное сотрудничество с вузами

13 декабря 2023, 09:40
Фото: Midjourney
Представители банка «Центр-инвест» выступили на конференции «Университеты и устойчивое развитие», организованной рейтинговым агентством RAEX.
Фото: «Центр-инвест

Зампред правления банка, кандидат экономических наук Александр Долганов рассказал присутствующим об успешных ESG-практиках, реализованных банком совместно с вузами.

Свой опыт в сфере устойчивого развития представили делегации от РУДН, ВШЭ, МГИМО и других ведущих вузов страны. Эксперты обсудили влияние вузов на ESG-повестку, подготовку кадров в этой сфере и критерии эффективности в реализации ESG-проектов.

В рамках работы по устойчивому развитию банк «Центр-инвест» плотно работает с вузами в регионах присутствия, создавая базовые кафедры, открывая совместные центры финансовой грамотности, привлекая студентов к прохождению практики и стажировки в офисах банка.

Как отметил Александр Долганов, банк очень серьезно относится к формированию образа будущего. По его словам, от уровня финансовой грамотности молодого поколения, от того, как молодежь настроена на творчество и готова ли работать на экономический рост страны, зависят успехи экономики и устойчивое развитие государства. Это касается и будущих топ-менеджеров, бизнесменов, айтишников, экономистов.

«Поэтому в активе банка множество проектов, связанных с молодежными бизнес-инициативами и ESG-практиками», — сказал Александр Долганов.

Более 20 лет банк проводит конкурс «Умная стипендия» среди студентов крупнейших вузов юга России. Каждый представленный на нем бизнес-проект решает одну из целей устойчивого развития. За все время существования конкурса более 35 тысяч человек приняли в нем участие, 6,2 тысячи студентов стали стипендиатами конкурса.

В рамках программ собственного акселератора банк также поддерживает развитие предпринимательской инициативы в студенческой среде, оказывая финансовую и консультационную помощь в разработке бизнес-идей и их реализации.

В 2023 году банк представил новую программу обучения «ESG-всеобуч» — образовательный проект, объединяющий лучшие практики и инновации в сфере обучения.

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