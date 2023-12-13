Банк «Центр-инвест» выстраивает долгосрочное сотрудничество с вузами

Как отметил Александр Долганов, банк очень серьезно относится к формированию образа будущего. По его словам, от уровня финансовой грамотности молодого поколения, от того, как молодежь настроена на творчество и готова ли работать на экономический рост страны, зависят успехи экономики и устойчивое развитие государства. Это касается и будущих топ-менеджеров, бизнесменов, айтишников, экономистов.