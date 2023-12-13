Банк ЗЕНИТ дарит новогодние подарки подопечным фонда «Синдром любви»

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
На официальном сайте фонда создана специальная страница с логотипом Банка ЗЕНИТ, где расположены новогодние подарки, необходимые «солнечным» детям для учебы и развития. Клиенты, бизнес-партнеры, сотрудники банка и все желающие могут выбрать для особенного ребенка сюрприз и оплатить его.
В список подарков входят занятия с логопедами и дефектологами, семейные психологические консультации, методические пособия и комплекты специальной литературы. Они помогут улучшить качество жизни особенных детей и их семей.