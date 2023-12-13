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Банк ЗЕНИТ дарит новогодние подарки подопечным фонда «Синдром любви»

13 декабря 2023, 10:41
Фото: Банк ЗЕНИТ
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Банк ЗЕНИТ поддерживает акцию благотворительного фонда «Синдром любви» «Новогодний подарок». Собранные средства будут направлены на реализацию программ помощи детям с синдромом Дауна и их семьям.

На официальном сайте фонда создана специальная страница с логотипом Банка ЗЕНИТ, где расположены новогодние подарки, необходимые «солнечным» детям для учебы и развития. Клиенты, бизнес-партнеры, сотрудники банка и все желающие могут выбрать для особенного ребенка сюрприз и оплатить его.

В список подарков входят занятия с логопедами и дефектологами, семейные психологические консультации, методические пособия и комплекты специальной литературы. Они помогут улучшить качество жизни особенных детей и их семей.

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