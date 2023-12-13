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Более 130 сообщений о происшествиях поступили от ростовчан из-за гололеда

Более 130 сообщений о происшествиях поступили от ростовчан из-за гололеда

13 декабря 2023, 04:54
Фото: 1MI
Жители Ростова-на-Дону оставили 131 сообщение о происшествиях, связанных с гололедом, сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

На данный момент удалось отработать 56 заявок, еще 75 находятся на контроле. Сейчас не работают несколько трамвайных и троллейбусных маршрутов, специалисты проводят восстановительные работы.

В ночное время для обработки города с использованием реагентов было задействовано 112 единиц техники. В их числе было 64 комбинированные дорожные машины и 14 мини-погрузчиков с оборудованием, предназначенным для распределения реагентов.

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Обработано 759 объектов на улицах и дорогах, всего потратили 537 тонн реагентов. Для работы на тротуарах и остановочных комплексах привлекли 720 человек.

Обработкой дворовых территорий занимались 2007 работников от управляющих организаций.

Напомним, что в травмпункты Ростова обратились более 330 жителей, пострадавших из-за гололеда.

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