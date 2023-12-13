rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:50

Published Сегодня, 12:50

Modified Сегодня, 12:52

Updated Сегодня, 12:52

Более 500 человек пострадали из-за гололеда в Ростовской области

Более 500 человек пострадали из-за гололеда в Ростовской области

13 декабря 2023, 12:50
Фото: rostovgazeta.ru
Более 500 человек пострадали из-за гололеда в Ростовской области
В Ростовской области из-за гололеда к врачам за последние два дня обратились более 500 местных жителей, сообщил глава Минздрава региона Юрий Кобзев.

Напоним, что проблемы, связанные с неблагоприятной погодой, начались в городе со вторника, 12 декабря. Тогда из-за ледяного дождя стали скользкими дороги и тротуары.

В первый день с травмами в больницу обратились более 300 человек, в том числе дети. По словам министра, в ночь на среду зарегистрировали еще 256 пациентов.

Голубев дал сутки на устранение последствий гололеда в Ростовской области
Узнать подробнее

«Основой поток приходится на БСМП Ростова. Мест здесь не хватает, из-за чего некоторые пациенты находятся в коридорах. Решить этот вопрос получится до конца недели, все будут переведены в палаты», — пишет ТАСС со ссылкой на слова Юрия Кобзева.

Напомним, что губернатор Василий Голубев дал сутки на устранение последствий гололеда в донском регионе.

Читайте также:
Голубев дал сутки на устранение последствий гололеда в Ростовской областиОтделения травматологии загружены на 100% в Ростовской области из-за гололедаИз-за гололеда в Ростовской области погибли 4 человека
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Больница#Погода#Гололед#Минздрав#Василий Голубев#Пострадавшие#Травмы#БСМП#Юрий Кобзев
Подпишитесь
Коммунисты потребовали снести памятник атаману-фашисту Краснову в Ростовской области
Сегодня, 05:15
Режим ЧС ввели в Ростовской области из-за массовых отключений света 12 декабря
Вчера, 14:06
Жители Батайска попросили президента Путина построить обещанную властями школу
Вчера, 13:28
В Ростове школьникам разрешили остаться дома из-за опасного гололеда
Вчера, 13:14
«Позор коммунальщикам: дети в Ростове-на-Дону ползут в школу на четвереньках
Вчера, 12:28
Под ёлочку. Можно ли взять ипотеку до Нового года?
Вчера, 11:09