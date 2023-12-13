Более 500 человек пострадали из-за гололеда в Ростовской области

Posted Сегодня, 12:50
Published Сегодня, 12:50
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
Напоним, что проблемы, связанные с неблагоприятной погодой, начались в городе со вторника, 12 декабря. Тогда из-за ледяного дождя стали скользкими дороги и тротуары.
В первый день с травмами в больницу обратились более 300 человек, в том числе дети. По словам министра, в ночь на среду зарегистрировали еще 256 пациентов.
«Основой поток приходится на БСМП Ростова. Мест здесь не хватает, из-за чего некоторые пациенты находятся в коридорах. Решить этот вопрос получится до конца недели, все будут переведены в палаты», — пишет ТАСС со ссылкой на слова Юрия Кобзева.
Напомним, что губернатор Василий Голубев дал сутки на устранение последствий гололеда в донском регионе.