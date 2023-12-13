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Буцаев рассказал о незначительном росте цен на продукты после вступления в силу РОП

Буцаев рассказал о незначительном росте цен на продукты после вступления в силу РОП

13 декабря 2023, 15:43
Фото: 1MI
Согласно заявлению Дениса Буцаева, гендиректора Российского экологического оператора (РЭО), после вступления в силу с 2024 года закона о расширенной ответственности производителей (РОП) рост цен не превысит одного рубля.

Помимо этого, в РЭО сообщили о переменах, которые следует ожидать в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в связи с реформой института РОП, а также объяснили, как инновационные цифровые системы обеспечат прозрачность РОП.

По словам Дениса Буцаева, изменение системы РОП затронет прежде всего предприятия, производящие упаковку. Ранее импортеры и производители не участвовали в утилизации, но начиная с января 2024 года они будут интегрированы в процессы по самостоятельной обработке упаковки, выпущенной на рынок. В результате внедрения инновационного механизма сократятся объемы ТКО, а также расширятся технологические производства, следствием чего станет увеличение количества рабочих мест. «Предположения о том, что цены на товары вырастут, во многом преувеличены и надуманны. Потому что в жизни ситуация с расчетом экосбора выглядит так: его доля в цене товаров не превысит 1% — это не более 1 рубля в ценнике той же упаковки молока. Поэтому, скорее всего, изменения мало кто заметит», — подчеркнул глава Российского экологического оператора.

По расчетам, представленным РЭО, молоко в упаковке тетрапак, учитывая экосбор, вырастет в цене на 0,43%, в пластиковой бутылке — на 0,19%, а в стеклянной таре — на 0,22%. В денежном эквиваленте экосбор на молоко в тетрапаке соответствует 41 копейке, в стеклянной таре — 43 копейкам, в бутылке из пластика — 18 копейкам. Об этом информирует properm.ru.

Также эксперты РЭО рассказали об интеграции цифровых систем для повышения результативности работы и информационной открытости института РОП. При содействии Минприроды РЭО создал конвертер, демонстрирующий переход продукции в отходы, а затем их переработку в новую продукцию.

Для закрытия ответственности РОП уже создан реестр добросовестных утилизаторов. В него входят компании, специализирующиеся на переработке ТКО. Также при содействии РЭО разработана цифровая платформа для торговли вторичным сырьем. С помощью электронной торговой площадки (ЭТП) можно в безопасном режиме оформлять договоры по купле-продаже вторсырья и вторресурсов, а также оказывать услуги по исполнению нормативов РОП.

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