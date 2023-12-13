Буцаев рассказал о незначительном росте цен на продукты после вступления в силу РОП

По словам Дениса Буцаева, изменение системы РОП затронет прежде всего предприятия, производящие упаковку. Ранее импортеры и производители не участвовали в утилизации, но начиная с января 2024 года они будут интегрированы в процессы по самостоятельной обработке упаковки, выпущенной на рынок. В результате внедрения инновационного механизма сократятся объемы ТКО, а также расширятся технологические производства, следствием чего станет увеличение количества рабочих мест. «Предположения о том, что цены на товары вырастут, во многом преувеличены и надуманны. Потому что в жизни ситуация с расчетом экосбора выглядит так: его доля в цене товаров не превысит 1% — это не более 1 рубля в ценнике той же упаковки молока. Поэтому, скорее всего, изменения мало кто заметит», — подчеркнул глава Российского экологического оператора.