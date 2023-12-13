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Published Сегодня, 17:58

Modified Сегодня, 18:02

Updated Сегодня, 18:02

Школы и детские садики заработают в Ростове 14 декабря

Школы и детские сады в Ростове заработают 14 декабря. Но ходить в них не советуют

13 декабря 2023, 17:58
Фото: 1MI
Школы и детские садики заработают в Ростове 14 декабря

Школы и детские сады в Ростове заработают в штатном режиме с 14 декабря

Школы и детские садики заработают в Ростове 14 декабря, сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

С завтрашнего дня школы и детские сады в Ростове будут работать в привычном режиме. Однако власти все равно порекомендовали родителям оставить детей дома. В учреждениях культуры и спорта занятий все еще не будет.

Синоптики сообщают, что гололед в регионе сохранится до конца недели. Поэтому власти продлили режим повышенной готовности в Ростове до полудня 18 декабря.

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Власти же заверяют, что коммунальные службы и дворники продолжают расчищать город от гололеда.

Ранее непогода нарушила работу роддома в Ростове-на-Дону.

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