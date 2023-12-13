Школы и детские сады в Ростове заработают 14 декабря. Но ходить в них не советуют

Posted Сегодня, 17:58
Published Сегодня, 17:58
Modified Сегодня, 18:02
Updated Сегодня, 18:02
С завтрашнего дня школы и детские сады в Ростове будут работать в привычном режиме. Однако власти все равно порекомендовали родителям оставить детей дома. В учреждениях культуры и спорта занятий все еще не будет.
Синоптики сообщают, что гололед в регионе сохранится до конца недели. Поэтому власти продлили режим повышенной готовности в Ростове до полудня 18 декабря.
Власти же заверяют, что коммунальные службы и дворники продолжают расчищать город от гололеда.
Ранее непогода нарушила работу роддома в Ростове-на-Дону.