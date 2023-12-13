Донской губернатор признался, что его смущает в ведущей погоды, созданной нейросетью

Posted Сегодня, 12:17
Published Сегодня, 12:17
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
На очередном заседании правительства Ростовской области обсуждались вопросы внедрения и развития искусственного интеллекта. Своими соображениями на этот счет решил поделиться и губернатор Василий Голубев.
«За искусственным интеллектом все равно стоит человек. Сколько бы не принимали вопросов, как бы не давали ответы, все равно это человек, который должен быть рядом и работать. Так что он не всегда заменит функции власти», — рассуждает Голубев.
Также он вспомнил о созданной нейросетью ведущей прогнозов погоды Аксинье Донцовой. В ней губернатору, по всей видимости, не хватает живых эмоций.
«Сколько ни смотрю Аксинью, которая рассказывает нам погоду, говорю: „Ну когда же ты подмигнешь?“. Не подмигивает. Понятно, что это искусственный интеллект», — посетовал губернатор.
Однако он заключил, что развивать и внедрять ИИ в органах управления в Ростовской области все-таки нужно. Но подходить к этому стоит грамотно и комплексно.
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