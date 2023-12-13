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Published Сегодня, 12:17

Modified Сегодня, 12:19

Updated Сегодня, 12:19

Не подмигивает: Глава Ростовской области рассказал, почему ИИ не заменит человека

Донской губернатор признался, что его смущает в ведущей погоды, созданной нейросетью

13 декабря 2023, 12:17
Фото: donland.ru
Не подмигивает: Глава Ростовской области рассказал, почему ИИ не заменит человека

Глава Ростовской области не дождался подмигиваний от искусственного интеллекта

Искусственный интеллект навряд ли заменит человека, заявил на заседании правительства Ростовской области губернатор Василий Голубев.

На очередном заседании правительства Ростовской области обсуждались вопросы внедрения и развития искусственного интеллекта. Своими соображениями на этот счет решил поделиться и губернатор Василий Голубев.

«За искусственным интеллектом все равно стоит человек. Сколько бы не принимали вопросов, как бы не давали ответы, все равно это человек, который должен быть рядом и работать. Так что он не всегда заменит функции власти», — рассуждает Голубев.

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Также он вспомнил о созданной нейросетью ведущей прогнозов погоды Аксинье Донцовой. В ней губернатору, по всей видимости, не хватает живых эмоций.

«Сколько ни смотрю Аксинью, которая рассказывает нам погоду, говорю: „Ну когда же ты подмигнешь?“. Не подмигивает. Понятно, что это искусственный интеллект», — посетовал губернатор.

Однако он заключил, что развивать и внедрять ИИ в органах управления в Ростовской области все-таки нужно. Но подходить к этому стоит грамотно и комплексно.

Ранее RostovGazeta разобралась, стоит ли ждать внедрение системы социального рейтинга в Ростовской области.

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