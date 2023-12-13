Эксперт Корнюш объяснил, как скажется на стоимости импорт яиц в Ростовскую область

Posted Сегодня, 16:57
Published Сегодня, 16:57
Modified Сегодня, 17:59
Updated Сегодня, 17:59
В правительстве России одобрили обнуление пошлин на импортные яйца. Таким образом власти хотят насытить рынок и добиться снижения цен на яйца.
Однако эксперт по ценообразованию Торгово-промышленной палаты Ростовской области Юрий Корнюш сомневается в эффективности этого решения. По его мнению, цены на яйца в регионе зависят от других фактов. Например, от подорожания услуг логистики, ЖКХ, а также от сезонного предновогоднего спроса.
При этом дефицита яиц Корнюш также не прогнозирует. Он считает, что Ростовская область производит достаточное количество продукта.
«Мне кажется, возможность закупать яйцо за рубежом это превентивная мера, но я сомневаюсь, что импортное яйцо будет очень популярно в наших магазинах», — приводит слова эксперта «РБК Ростов».
Напомним, на днях Россельхознадзор выдал разрешение на поставку яиц в Ростовскую область и другие регионы турецким производителям.