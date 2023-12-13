Эксперт Корнюш объяснил, как скажется на стоимости импорт яиц в Ростовскую область

Однако эксперт по ценообразованию Торгово-промышленной палаты Ростовской области Юрий Корнюш сомневается в эффективности этого решения. По его мнению, цены на яйца в регионе зависят от других фактов. Например, от подорожания услуг логистики, ЖКХ, а также от сезонного предновогоднего спроса.