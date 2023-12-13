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Published Сегодня, 16:57

Modified Сегодня, 17:59

Updated Сегодня, 17:59

Импорт яиц из Турции не решит проблему их значительного подорожания

Эксперт Корнюш объяснил, как скажется на стоимости импорт яиц в Ростовскую область

13 декабря 2023, 16:57
Фото: 1MI
Импорт яиц из Турции не решит проблему их значительного подорожания

Эксперт Корнюш объяснил, как повлияет на рынок яиц в Ростове обнуление пошлин

Импорт яиц из других стран не решит проблему их значительного подорожания, заявил эксперт по ценообразованию Торгово-промышленной палаты Ростовской области Юрий Корнюш.

В правительстве России одобрили обнуление пошлин на импортные яйца. Таким образом власти хотят насытить рынок и добиться снижения цен на яйца.

Однако эксперт по ценообразованию Торгово-промышленной палаты Ростовской области Юрий Корнюш сомневается в эффективности этого решения. По его мнению, цены на яйца в регионе зависят от других фактов. Например, от подорожания услуг логистики, ЖКХ, а также от сезонного предновогоднего спроса.

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При этом дефицита яиц Корнюш также не прогнозирует. Он считает, что Ростовская область производит достаточное количество продукта.

«Мне кажется, возможность закупать яйцо за рубежом это превентивная мера, но я сомневаюсь, что импортное яйцо будет очень популярно в наших магазинах», — приводит слова эксперта «РБК Ростов».

Напомним, на днях Россельхознадзор выдал разрешение на поставку яиц в Ростовскую область и другие регионы турецким производителям.

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