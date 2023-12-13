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Голубев дал сутки на устранение последствий гололеда в Ростовской области

Голубев дал сутки на устранение последствий гололеда в Ростовской области

13 декабря 2023, 12:10
Фото: donland.ru
Голубев дал сутки на устранение последствий гололеда в Ростовской области
Электроснабжение в Ростовской области должны восстановить в течение суток, такой приказ дал подчиненным губернатор Василий Голубев.

Из-за ледяного дождя и гололеда десятки тысяч жителей Ростовской области остались без электричества и отопления. Губернатор Василий Голубев дал указание подчиненным за сутки устранить все последствия непогоды и обеспечить граждан теплом и электроснабжением.

В правительстве заверяют, что якобы восстановили работу всех котельных. А потому тепло в скором времени должно дойти во все дома.

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Также губернатор попросил подчиненных каждый час делать ему доклады о ситуации.

Другим последствием гололеда стали травмы местных жителей. Из-за плохой уборки наледи в травмпункты попали сотни человек. Загруженность отделений травматологии оценивается в 100%.

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