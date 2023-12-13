Голубев дал сутки на устранение последствий гололеда в Ростовской области

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:12
Updated Сегодня, 12:12
Из-за ледяного дождя и гололеда десятки тысяч жителей Ростовской области остались без электричества и отопления. Губернатор Василий Голубев дал указание подчиненным за сутки устранить все последствия непогоды и обеспечить граждан теплом и электроснабжением.
В правительстве заверяют, что якобы восстановили работу всех котельных. А потому тепло в скором времени должно дойти во все дома.
Также губернатор попросил подчиненных каждый час делать ему доклады о ситуации.
Другим последствием гололеда стали травмы местных жителей. Из-за плохой уборки наледи в травмпункты попали сотни человек. Загруженность отделений травматологии оценивается в 100%.