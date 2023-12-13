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Published Сегодня, 07:03

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Гуково и Красносулинский район остались без воды из-за аварии

Гуково и Красносулинский район остались без воды из-за аварии

13 декабря 2023, 07:03
Фото: t.me/gukovo_official
Гуково и Красносулинский район остались без воды из-за аварии
В Ростовской области часть территорий осталась без водоснабжения из-за отключения оборудования, сообщил в Telegram глава МинЖКХ региона Сергей Сизиков.

Он рассказал, что причиной является аварийное отключение электроснабжения на насосной станции. Из-за этого прекращено водоснабжение всего Гуково.

«Бригада ГУП РО „УРСВ“ выехала на обследование. Сроки восстановления уточняются», — уточнил министр.

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По информации 1Rnd, сейчас воды также нет в части Красносулинского района. О сроках завершения ремонтных работ информации не появлялось.

Добавим, что в регионе без электричества сейчас находятся около 100 тысяч человек. Причиной является неблагоприятная погода.

Ранее в травмпункты Ростова обратились более 330 жителей, пострадавших из-за гололеда.

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