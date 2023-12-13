Гуково и Красносулинский район остались без воды из-за аварии

Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
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Updated Сегодня, 07:07
Он рассказал, что причиной является аварийное отключение электроснабжения на насосной станции. Из-за этого прекращено водоснабжение всего Гуково.
«Бригада ГУП РО „УРСВ“ выехала на обследование. Сроки восстановления уточняются», — уточнил министр.
По информации 1Rnd, сейчас воды также нет в части Красносулинского района. О сроках завершения ремонтных работ информации не появлялось.
Добавим, что в регионе без электричества сейчас находятся около 100 тысяч человек. Причиной является неблагоприятная погода.
Ранее в травмпункты Ростова обратились более 330 жителей, пострадавших из-за гололеда.