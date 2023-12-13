Художник из Ростова провел три недели в Симферополе из-за телефонных мошенников

Однако мошенники продолжали давить, даже после того, как получили от него большую сумму. Художник поверил им, когда они сказали, что его имя стало известно нечестным сотрудникам банка. Ему угрожали убийством, и он поверил, что за ним охотятся. Злоумышленники сказали ему срочно и конфиденциально уехать из Ростова. Художник отправился в Симферополь, так как это был первый доступный автобус.