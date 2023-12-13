Художник из Ростова провел три недели в Симферополе из-за телефонных мошенников

Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
Племянник художника рассказал корреспонденту издания «КП-Ростов-на-Дону», что им приходили звонки от людей, утверждающих, что его дядя находится у них. Злоумышленники требовали один миллион рублей выкупа от семьи.
Родственники активно его искали и обратились в полицию. Поиски продолжались около месяца.
Недавно мужчина вернулся. Оказалось, что он находился более трех недель в Симферополе. Ростовчанин остался в целости и сохранности — его никто не похищал или задерживал. Он стал жертвой телефонных мошенников.
Все началось за две недели до исчезновения художника. Незнакомый человек позвонил с неизвестного номера и представился сотрудником банка. Он сообщил, что кто-то из его коллег оформляет на художника большой кредит. Дальше пошла стандартная схема — злоумышленники предложили помочь ему раскрыть мошенников путем взятия нескольких кредитов. В результате художник занял более миллиона рублей.
Однако мошенники продолжали давить, даже после того, как получили от него большую сумму. Художник поверил им, когда они сказали, что его имя стало известно нечестным сотрудникам банка. Ему угрожали убийством, и он поверил, что за ним охотятся. Злоумышленники сказали ему срочно и конфиденциально уехать из Ростова. Художник отправился в Симферополь, так как это был первый доступный автобус.
В Крыму мужчина заселился в гостинице и отключил телефон. Через три недели он начал подозревать, что его могли обманывать и связался со своим другом, который сообщил ему, что его разыскивают.