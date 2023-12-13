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Published Сегодня, 08:59

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Updated Сегодня, 09:01

В Ростовской области из-за непогоды за сутки произошло более 70 ДТП

Из-за гололеда в Ростовской области погибли 4 человека

13 декабря 2023, 08:59
Фото: ГИБДД по Ростовской области
В Ростовской области из-за непогоды за сутки произошло более 70 ДТП

В Ростовской области из-за непогоды за сутки произошло более 70 ДТП

В Ростовской области за прошедшие сутки зарегистрировали 71 ДТП, погиб один человек, семеро пострадали, об этом сообщили в пресс-службе донского УГИБДД.

Представители Госавтоинспекции объявили, что с начала ухудшения погодных условий с 10 декабря по 12 декабря в Ростовской области зарегистрировали 289 ДТП, в результате которых погибли четыре человека, 25 получили различные травмы.

Если говорить о дорожной обстановке за последние сутки, то в Ростовской области произошла 71 авария, в которой пострадали семь человек, зафиксирована одна жертва ДТП.

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с 10 декабря по 12 декабря в Ростовской области зарегистрировали 289 ДТП, в результате которых погибли четыре человека, 25 получили различные травмы.с 10 декабря по 12 декабря в Ростовской области зарегистрировали 289 ДТП, в результате которых погибли четыре человека, 25 получили различные травмы.
с 10 декабря по 12 декабря в Ростовской области зарегистрировали 289 ДТП, в результате которых погибли четыре человека, 25 получили различные травмы.
Фото: ГИБДД по Ростовской области

Напомним, в Ростовской области продолжает действовать штормовое предупреждение из-за гололеда и сильного ветра. Дончан и гостей региона призвали отказаться от дальних поездок на период природного катаклизма, чтобы избежать аварийных ситуаций. В случае если поездка все же необходима, дончан просят проявить осторожность и не нарушать ПДД, чтобы не провоцировать аварийные ситуации.

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