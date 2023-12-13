Из-за гололеда в Ростовской области погибли 4 человека

Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
Modified Сегодня, 09:01
Updated Сегодня, 09:01
Представители Госавтоинспекции объявили, что с начала ухудшения погодных условий с 10 декабря по 12 декабря в Ростовской области зарегистрировали 289 ДТП, в результате которых погибли четыре человека, 25 получили различные травмы.
Если говорить о дорожной обстановке за последние сутки, то в Ростовской области произошла 71 авария, в которой пострадали семь человек, зафиксирована одна жертва ДТП.
Напомним, в Ростовской области продолжает действовать штормовое предупреждение из-за гололеда и сильного ветра. Дончан и гостей региона призвали отказаться от дальних поездок на период природного катаклизма, чтобы избежать аварийных ситуаций. В случае если поездка все же необходима, дончан просят проявить осторожность и не нарушать ПДД, чтобы не провоцировать аварийные ситуации.