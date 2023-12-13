Из-за гололеда в Ростовской области погибли 4 человека

Напомним, в Ростовской области продолжает действовать штормовое предупреждение из-за гололеда и сильного ветра. Дончан и гостей региона призвали отказаться от дальних поездок на период природного катаклизма, чтобы избежать аварийных ситуаций. В случае если поездка все же необходима, дончан просят проявить осторожность и не нарушать ПДД, чтобы не провоцировать аварийные ситуации.