Из-за непогоды в Ростовской области без света остаются около 90 населенных пунктов

Завтра, 14 декабря, школы и детские сады в Ростове-на-Дону будут работать, но родителям рекомендовано по возможности оставлять детей дома. Однако занятия на четверг отменены в учреждениях культуры и спорта. Помимо этого, в Ростове-на-Дону продлили действие режима повышенной готовности в вязи с неблагоприятным прогнозом погоды.