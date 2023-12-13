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Из-за непогоды в Ростовской области без света остаются около 90 населенных пунктов

Из-за непогоды в Ростовской области без света остаются около 90 населенных пунктов

13 декабря 2023, 20:27
Фото: 1MI
Количество отключенных от электроснабжения из-за ледяного дождя населенных пунктов в регионе сократилось с 205 до 86, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале.
«Восстановление электроснабжения, нарушенного в ходе неблагоприятных погодных условий, продолжается. На 19:00 [мск] в Ростовской области число отключенных населенных пунктов уменьшилось с 205 до 86. Всего в ликвидации аварий на сетях задействовано 110 бригад в составе 379 человек и 138 единиц техники, в том числе 43 из соседних регионов страны», — сообщил губернатор.

Также сообщается, что из-за падения опоры повторно отключилась воздушная линия, питающая Аксай и район Александровки в Ростове-на-Дону.

Котельные и социально значимые объекты переведены на резервные источники электроснабжения. По словам главы администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко,
на данный момент без тепла остаются 75 многоквартирных домов, четыре детских сада, три школы и поликлиника.

Завтра, 14 декабря, школы и детские сады в Ростове-на-Дону будут работать, но родителям рекомендовано по возможности оставлять детей дома. Однако занятия на четверг отменены в учреждениях культуры и спорта. Помимо этого, в Ростове-на-Дону продлили действие режима повышенной готовности в вязи с неблагоприятным прогнозом погоды.

«В течение суток коммунальщики обработали почти 800 объектов улично-дорожной сети. Задействовали 112 машин и более 700 дворников в рамках муниципального контракта, израсходовано свыше 1500 тонн противогололедных средств. По данным синоптиков, неблагоприятные метеоусловия сохранятся в городе до конца недели. В связи с этим режим повышенной готовности в Ростове продлен до 12:00 18 декабря», — написал в своем Telegram-канале Логвиненко.

С 10 на 11 декабря на Ростовскую область обрушился ледяной дождь, из-за которого оказались повреждены линии электропередачи. Также почти 600 человек обратились в травмпункты Ростовской области. Без света в области остались более 100 тысяч жителей.

В двух районах Ростова-на-Дону восстановили электроснабжение
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