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Published Сегодня, 17:52

Modified Сегодня, 17:54

Updated Сегодня, 17:54

Краевед рассказал, как художник Сарьян сотрудничал с ростовским театром Горького

Как художник Сарьян сотрудничал с Ростовском театром драмы имени М. Горького

13 декабря 2023, 17:52
Фото: © Vуаchеslаv Аrgеnbеrg/v аsсоplanеt.соm/cc by 4.0

Краевед рассказал, как художник Сарьян сотрудничал с ростовским театром Горького

Казалось бы, о выдающимся нашем земляке, художнике с мировым именем Мартиросе Сергеевиче Сарьяне мы знаем многое. Но знали ли вы, что Сарьян в 1938 году принимал участие в постановке пьесы Ф. С. Готьяна «Тигран» на сцене Ростовского театра имени М. Горького?

Как же об это узнал я? Все дело в том, что я люблю читать старые газеты, они для меня как машина времени. Мои друзья знают, что я увлекаюсь краеведением и как-то подарили мне ростовские газеты «Молот», «Большевистская смена» и другие за март 1938 года.

Оказалось, что очень познавательное читать старые газеты.

О чем же писали ростовские газеты в марте 1938 года? Две темы тогда живо обсуждались в ростовской прессе. Первая тема — это юбилей А. М. Горького, семидесятилетие со дня его рождения, вторая — это премьера спектакля «Тигран» Ф. С. Готьяна в театре имени М. Горького.

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Сообщалось также, что в Ростов приехал народный художник Армении Мартирос Сергеевич Сарьян, принимавший участие в оформлении новой постановки Ростовского театра драмы имени М. Горького «Тигран». Было сообщено, что 10 марта 1938 года Сарьян присутствовал на премьере спектакля.

Вскоре была опубликована статья самого Сарьяна, которая так и называлась: «О Тигране». Мартирос Сергеевич, в частности, писал: «Мне очень приятно, что я своим участием помог коллективу театра в лучших условиях, в смысле художественного оформления сцены, показать эту выдающуюся работу».

Дальше в газетах публиковались рецензии на сам спектакль «Тигран». Для Ростова это было большим событием. Автором пьесы был в то время известный нахичеванский музыкант, поэт, писатель Фёдор Сергеевич Готьян.

Автором пьесы был в то время известный нахичеванский музыкант, поэт, писатель Фёдор Сергеевич Готьян.Автором пьесы был в то время известный нахичеванский музыкант, поэт, писатель Фёдор Сергеевич Готьян.
Автором пьесы был в то время известный нахичеванский музыкант, поэт, писатель Фёдор Сергеевич Готьян.
Фото: Нахичевань.ru

Готьян был личностью незаурядной, многогранно талантливой. Он воспитал не одно поколение талантливых скрипачей. Это был педагог от Бога. Об этом человеке я много хорошего слышал с детских лет от своего отца, заслуженного врача России, краеведа и писателя Минаса Георгиевича Багдыкова. Дело в том, что Готьян был учителем музыки у моего отца. И папа всегда с большой любовью и теплотой вспоминал своего учителя и его уроки. Более того, отец был настолько увлечен музыкой, что даже в молодые годы играх в джаз-оркестрах. Правда, их тогда называли эстрадными коллективами. И вот именно от папы я впервые услышал о том, что его учитель Федор Сергеевич Готьян написал пьесу «Тигран», которую поставили в нашем городе на сцене театра имени М.Горького.

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О чем же пьеса Готьяна? С моей точки зрения «Тигран» — типичная советская мелодрама сталинской эпохи. Но все критики признавали, что пьеса написана талантливо. А главное, какие замечательные актеры играли! В роли Тиграна был Николай Дмитриевич Мордвинов. Напомню, что он впоследствии стал народным артистом СССР, играл в Московском драматическом театре имени Моссовета. Работал также на радио и телевидении, выступал на эстраде.

В роли Тиграна был Николай Дмитриевич Мордвинов. Напомню, что он впоследствии стал народным артистом СССР, играл в Московском драматическом театре имени Моссовета.В роли Тиграна был Николай Дмитриевич Мордвинов. Напомню, что он впоследствии стал народным артистом СССР, играл в Московском драматическом театре имени Моссовета.
В роли Тиграна был Николай Дмитриевич Мордвинов. Напомню, что он впоследствии стал народным артистом СССР, играл в Московском драматическом театре имени Моссовета.
Фото: Добросовестное использование/wikimedia.org

И все-таки вернемся к пьесе «Тигран». Содержание мелодрама приблизительно такое.

Строительством гидростанции в кавказских горах руководит большевик-армянин Тигран. Он знает хорошо эти места, ибо прошел их в годы Гражданской войны, сражаясь за советскую власть. Его жена, Василиса, работающая теперь рядом с ним, шла и тогда по этим боевым тропам. На стройку приезжает сын Василисы от первого брака Саша. Он не знал до сих пор, кто его отец. Случайно узнает, что это — старик Никита, сторож на стройке, бывший кулак, когда-то насильно взявший Василису себе в жены. Перед Сашей встает вопрос: как он должен относиться к старику? Но жизнь сама все расставляет по своим местам. Рабочим надо взорвать огромную скалу и обрушить ее в реку, у места будущей плотины. Бывший кулак Никита пытается помешать этому. Но Василиса, рискуя жизнью, все же осуществляет взрыв скалы. Затем она разоблачает старика Никиту. Саша понимает, что ему по пути с Тиграном. Вот кто его настоящий отец!

Почему-то я, когда читал краткое содержание этой пьесы, то помимо советских фильмов тридцатых годов представил себе еще и индийскую мелодраму.

Но если говорить серьёзно, то в те годы спектакль «Тигран» стал культурным событием в Ростове.

Была даже опубликована статья самого Сарьяна, которая так и называлась: «О Тигране». Мартирос Сергеевич, в частности, писал: «Мне очень приятно, что я своим участием помог коллективу театра в лучших условиях, в смысле художественного оформления сцены, показать эту выдающуюся работу».

Мартирос Сергеевич (на фото второй слева направо), в частности, писал: «Мне очень приятно, что я своим участием помог коллективу театра в лучших условиях, в смысле художественного оформления сцены, показать эту выдающуюся работу».Мартирос Сергеевич (на фото второй слева направо), в частности, писал: «Мне очень приятно, что я своим участием помог коллективу театра в лучших условиях, в смысле художественного оформления сцены, показать эту выдающуюся работу».
Мартирос Сергеевич (на фото второй слева направо), в частности, писал: «Мне очень приятно, что я своим участием помог коллективу театра в лучших условиях, в смысле художественного оформления сцены, показать эту выдающуюся работу».
Фото: А. Сарксян/cc by sa 4.0/wikimedia.org

Почти уверен, что сегодня мало кто помнит о спектакле «Тигран» и о том, что великий художник Сарьян сотрудничал с ростовским театром драмы имени. М. Горького.

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