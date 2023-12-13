Как художник Сарьян сотрудничал с Ростовском театром драмы имени М. Горького

Строительством гидростанции в кавказских горах руководит большевик-армянин Тигран. Он знает хорошо эти места, ибо прошел их в годы Гражданской войны, сражаясь за советскую власть. Его жена, Василиса, работающая теперь рядом с ним, шла и тогда по этим боевым тропам. На стройку приезжает сын Василисы от первого брака Саша. Он не знал до сих пор, кто его отец. Случайно узнает, что это — старик Никита, сторож на стройке, бывший кулак, когда-то насильно взявший Василису себе в жены. Перед Сашей встает вопрос: как он должен относиться к старику? Но жизнь сама все расставляет по своим местам. Рабочим надо взорвать огромную скалу и обрушить ее в реку, у места будущей плотины. Бывший кулак Никита пытается помешать этому. Но Василиса, рискуя жизнью, все же осуществляет взрыв скалы. Затем она разоблачает старика Никиту. Саша понимает, что ему по пути с Тиграном. Вот кто его настоящий отец!