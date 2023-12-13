Коммунисты потребовали снести памятник атаману-фашисту Краснову в Ростовской области

Posted Сегодня, 05:15
Published Сегодня, 05:15
Modified Сегодня, 05:17
Updated Сегодня, 05:17
Депутат рассказывает, что вопрос о сносе памятника атаману-нацисту Краснову в Ростовской области поднимался неоднократно. Однако в поступивших ответах содержалась информация о том, что памятник установлен не самому атаману, а всем казачьим атаманам.
«После начала спецоперации мы снова поднимали этот вопрос. Давайте заново посмотрим на ситуацию сейчас, когда наши ребята воюют с фашизмом. Если бы Михаил Шолохов был сегодня жив, я даже затрудняюсь предположить, как бы он отреагировал на то, что в районе 15-и километров от Вешенской стоит памятник этому чудовищу, которому нет и не может быть реабилитации», — отмечает Александр Дедович.
Собеседник напоминает, что атаман Краснов встал на сторону врага, принял вражескую идеологию и пришел на нашу землю воевать против нас.
«Нужно делать выводы из истории. Нельзя в нынешних условиях закрывать глаза на предательство и на коллаборационизм. Правильно говорит глава государства о том, что нам надо еще раз подтвердить оценку наших предшественников. Нельзя закрывать глаза на порождение фашизма и на его попытки возродиться под благими намерениями», — резюмирует депутат.
Ранее RostovGazeta выясняла, почему некоторые эксперты выступают за прекращение борьбы с памятниками в Ростовской области.