Коммунисты потребовали снести памятник атаману-фашисту Краснову в Ростовской области

«После начала спецоперации мы снова поднимали этот вопрос. Давайте заново посмотрим на ситуацию сейчас, когда наши ребята воюют с фашизмом. Если бы Михаил Шолохов был сегодня жив, я даже затрудняюсь предположить, как бы он отреагировал на то, что в районе 15-и километров от Вешенской стоит памятник этому чудовищу, которому нет и не может быть реабилитации», — отмечает Александр Дедович.