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Updated Сегодня, 05:17

Коммунисты потребовали снести памятник атаману-фашисту Краснову в Ростовской области

Коммунисты потребовали снести памятник атаману-фашисту Краснову в Ростовской области

13 декабря 2023, 05:15
Фото: Автор неизвестен/сс0/wikimedia.org
Коммунисты потребовали снести памятник атаману-фашисту Краснову в Ростовской области
У памятника атаману Краснову в станице Еланской Ростовской области давно сняли информационную табличку. Но все прекрасно понимают, кому поставлен этот монумент. В нынешних условиях это недопустимо, сообщил RostovGazeta депутат Александр Дедович.

Депутат рассказывает, что вопрос о сносе памятника атаману-нацисту Краснову в Ростовской области поднимался неоднократно. Однако в поступивших ответах содержалась информация о том, что памятник установлен не самому атаману, а всем казачьим атаманам.

«После начала спецоперации мы снова поднимали этот вопрос. Давайте заново посмотрим на ситуацию сейчас, когда наши ребята воюют с фашизмом. Если бы Михаил Шолохов был сегодня жив, я даже затрудняюсь предположить, как бы он отреагировал на то, что в районе 15-и километров от Вешенской стоит памятник этому чудовищу, которому нет и не может быть реабилитации», — отмечает Александр Дедович.

Депутат Водолацкий выступил за снос памятника донскому атаману-нацисту Краснову
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Собеседник напоминает, что атаман Краснов встал на сторону врага, принял вражескую идеологию и пришел на нашу землю воевать против нас.

Собеседник напоминает, что атаман Краснов встал на сторону врага, принял вражескую идеологию и пришел на нашу землю воевать против нас.Собеседник напоминает, что атаман Краснов встал на сторону врага, принял вражескую идеологию и пришел на нашу землю воевать против нас.
Собеседник напоминает, что атаман Краснов встал на сторону врага, принял вражескую идеологию и пришел на нашу землю воевать против нас.
Фото: Автор неизвестен/сс0/wikimedia.org

«Нужно делать выводы из истории. Нельзя в нынешних условиях закрывать глаза на предательство и на коллаборационизм. Правильно говорит глава государства о том, что нам надо еще раз подтвердить оценку наших предшественников. Нельзя закрывать глаза на порождение фашизма и на его попытки возродиться под благими намерениями», — резюмирует депутат.

Ранее RostovGazeta выясняла, почему некоторые эксперты выступают за прекращение борьбы с памятниками в Ростовской области.

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