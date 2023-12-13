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Posted Сегодня, 09:43

Published Сегодня, 09:43

Modified Сегодня, 10:30

Updated Сегодня, 10:30

В Краснодарском крае могут возобновить работу ближайшего к Ростову аэропорта

В Краснодаре подтвердили возможное открытие ближайшего к Ростову аэропорта

13 декабря 2023, 09:43
Фото: 1MI
В Краснодарском крае могут возобновить работу ближайшего к Ростову аэропорта
Ростовчане могут получить возможность летать из аэропорта Краснодарского края после тестового полета 15 декабря, об этом сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

В начале декабря на юге России распространились слухи о возобновлении работы гражданской авиации и полетов в одну из ранее закрытых воздушных гаваней. Речь шла об аэропорте Краснодара, который прекратил работу 24 февраля 2022 года с началом спецоперации на Украине.

Telegram-канал SHOT запросил комментарий у губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, и глава региона подтвердил, что в Краснодаре действительно рассматривают возобновить работу местного аэропорта. Чтобы принять окончательное решение в конце недели, 15 декабря, проведут тестовый полет.

«Действительно, решение об открытии может быть принято после проведения тестового полёта 15 декабря», —цитирует губернатора SHOT.

Уже в среду, 13 декабря, эту же информацию подтвердили и в оперативном штабе Краснодарского края.

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Источник рассказал авторам канала, что фактическая безопасность полетов в воздушном пространстве Краснодара уже прошла проверку, теперь остается совершить только тестовый полет из Внуково в Пашковский. Однако эта информация не является официальной, данные уточняются.

Напомним, аэропорт Платов «простаивает» уже почти два года, несмотря на прекращение работы, воздушная гавань продолжает получать субсидии и готовиться к возобновлению полетов.

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