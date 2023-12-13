В Краснодаре подтвердили возможное открытие ближайшего к Ростову аэропорта

В начале декабря на юге России распространились слухи о возобновлении работы гражданской авиации и полетов в одну из ранее закрытых воздушных гаваней. Речь шла об аэропорте Краснодара, который прекратил работу 24 февраля 2022 года с началом спецоперации на Украине.