В Краснодаре подтвердили возможное открытие ближайшего к Ростову аэропорта

Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
В начале декабря на юге России распространились слухи о возобновлении работы гражданской авиации и полетов в одну из ранее закрытых воздушных гаваней. Речь шла об аэропорте Краснодара, который прекратил работу 24 февраля 2022 года с началом спецоперации на Украине.
Telegram-канал SHOT запросил комментарий у губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, и глава региона подтвердил, что в Краснодаре действительно рассматривают возобновить работу местного аэропорта. Чтобы принять окончательное решение в конце недели, 15 декабря, проведут тестовый полет.
«Действительно, решение об открытии может быть принято после проведения тестового полёта 15 декабря», —цитирует губернатора SHOT.
Уже в среду, 13 декабря, эту же информацию подтвердили и в оперативном штабе Краснодарского края.
Источник рассказал авторам канала, что фактическая безопасность полетов в воздушном пространстве Краснодара уже прошла проверку, теперь остается совершить только тестовый полет из Внуково в Пашковский. Однако эта информация не является официальной, данные уточняются.
Напомним, аэропорт Платов «простаивает» уже почти два года, несмотря на прекращение работы, воздушная гавань продолжает получать субсидии и готовиться к возобновлению полетов.