Кредитные каникулы для бойцов СВО в Ростовской области продлили и на 2024 год

Напомним, в конце 2022 года в Ростовской области утвердили пакет мер поддержки участников СВО, в число которых вошли кредитные каникулы для мобилизованных бизнесменов, отсрочка арендной платы и уплаты налогов. Кроме того, кредитные каникулы получили и остальные мобилизованные граждане: закрытие кредитов производили за счет банков, эта мера распространялась на дончан, взявших банковские займы до получения мобилизационного предписания.