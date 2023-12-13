rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:49

Published Сегодня, 10:49

Modified Сегодня, 11:16

Updated Сегодня, 11:16

Бойцы СВО из Ростовской области смогут получить кредитные каникулы в 2024 году

Кредитные каникулы для бойцов СВО в Ростовской области продлили и на 2024 год

13 декабря 2023, 10:49
Фото: 1MI
Бойцы СВО из Ростовской области смогут получить кредитные каникулы в 2024 году
Госдума продлила меры поддержки участников СВО из Ростовской области и членов их семьи на 2024 год, подробностями поделился Telegram-канал Readovka.
Сюжет
СВО

Напомним, в конце 2022 года в Ростовской области утвердили пакет мер поддержки участников СВО, в число которых вошли кредитные каникулы для мобилизованных бизнесменов, отсрочка арендной платы и уплаты налогов. Кроме того, кредитные каникулы получили и остальные мобилизованные граждане: закрытие кредитов производили за счет банков, эта мера распространялась на дончан, взявших банковские займы до получения мобилизационного предписания.

Неизвестный в военной форме угрожал взорвать пункт помощи участникам СВО в Ростове
Узнать подробнее

Согласно данным авторов канала, Госдума утвердила меры поддержки и на 2024 год, благодаря которым участники СВО из Ростовской области и других регионов России, а также их родные смогут обратиться за кредитными каникулами по всем видам займов, включая ипотеку.

Обращаем внимание, информация пока не получила официального подтверждения, данные проверяются.

Ранее в качестве помощи бойцам в зону СВО отправили более 500 внедорожников.

Читайте также:
Рабочая группа по СВО расширяет возможности помощи участникам и их семьямУчастники СВО смогут бесплатно получать юридическую помощь в Ростовской областиФедяев против Батажева: ростовские депутаты повздорили из-за помощи участникам СВО
#Общество#Город#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Ипотека#Надежда Пустяк#СВО#Кредитные каникулы#Помощь#Госдума#Налоги#Помощь участникам СВО#Последние новости Ростова на сегодня#Помощь военнослужащим-участникам СВО#18+#Происшествия
Подпишитесь
Коммунисты потребовали снести памятник атаману-фашисту Краснову в Ростовской области
Сегодня, 05:15
Режим ЧС ввели в Ростовской области из-за массовых отключений света 12 декабря
Вчера, 14:06
Жители Батайска попросили президента Путина построить обещанную властями школу
Вчера, 13:28
В Ростове школьникам разрешили остаться дома из-за опасного гололеда
Вчера, 13:14
«Позор коммунальщикам: дети в Ростове-на-Дону ползут в школу на четвереньках
Вчера, 12:28
Под ёлочку. Можно ли взять ипотеку до Нового года?
Вчера, 11:09