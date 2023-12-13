Кредитные каникулы для бойцов СВО в Ростовской области продлили и на 2024 год

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
Напомним, в конце 2022 года в Ростовской области утвердили пакет мер поддержки участников СВО, в число которых вошли кредитные каникулы для мобилизованных бизнесменов, отсрочка арендной платы и уплаты налогов. Кроме того, кредитные каникулы получили и остальные мобилизованные граждане: закрытие кредитов производили за счет банков, эта мера распространялась на дончан, взявших банковские займы до получения мобилизационного предписания.
Согласно данным авторов канала, Госдума утвердила меры поддержки и на 2024 год, благодаря которым участники СВО из Ростовской области и других регионов России, а также их родные смогут обратиться за кредитными каникулами по всем видам займов, включая ипотеку.
Обращаем внимание, информация пока не получила официального подтверждения, данные проверяются.
Ранее в качестве помощи бойцам в зону СВО отправили более 500 внедорожников.