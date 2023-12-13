Машины в Ростовской области подорожали на треть за год

Posted Сегодня, 07:52
Published Сегодня, 07:52
Modified Сегодня, 07:54
Updated Сегодня, 07:54
В сервисе рассказали изданию «РБК», что среди подобных автомобилей выросли цены сильнее всего на Lada 2107 1982–2012 годов выпуска, их стоимость увеличилась на 76,6% — до 215 тысяч рублей. Далее идут Chevrolet Lacetti с ростом на 56% — до 623 тысяч рублей и Chevrolet Aveo, которые подорожали на 55% — до 870 тысяч рублей.
А сильнее всего подешевели Range Rover Sport 2017-2022, Mitsubishi Outlander 2018 и BMW X4 2018–2021 годов выпуска.
Цены выросли не только на подержанные автомобили, но и средняя стоимость новых машин также увеличилась за это время. Повышение составило 11,2% и достигло отметки в 3,1 миллиона рублей.
Ранее стало известно, что аренда жилья в Ростове-на-Дону подорожала на почти на 18%.