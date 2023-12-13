Машины в Ростовской области подорожали на треть за год

В сервисе рассказали изданию «РБК», что среди подобных автомобилей выросли цены сильнее всего на Lada 2107 1982–2012 годов выпуска, их стоимость увеличилась на 76,6% — до 215 тысяч рублей. Далее идут Chevrolet Lacetti с ростом на 56% — до 623 тысяч рублей и Chevrolet Aveo, которые подорожали на 55% — до 870 тысяч рублей.