Муниципальное похоронное бюро Ростова отдадут в частные руки в 2024 году

Posted Сегодня, 18:30
Published Сегодня, 18:30
Modified Сегодня, 18:32
Updated Сегодня, 18:32
В конце 2024 года в Ростове передадут в частные руки муниципальное похоронное бюро (МУП СКУ), под управлением которого также находится и городской крематорий. Ранее у предприятия возникали финансовые трудности, а в 2021 году его спасали от банкротства.
Решение о включении МУП специализированных коммунальных услуг в план приватизации муниципальной собственности должно быть принято городской Думой до конца текущего года. Передача предприятия частным лицам запланирована на четвертый квартал 2024 года.
Кроме того согласно документу, в третьем квартале 2024 года планируется приватизация городской газеты «Ростов официальный», которая также является муниципальным унитарным предприятием.