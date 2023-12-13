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Муниципальное похоронное бюро Ростова отдадут в частные руки в 2024 году

Муниципальное похоронное бюро Ростова отдадут в частные руки в 2024 году

13 декабря 2023, 18:30
Фото: 1MI
Муниципальное похоронное бюро Ростова отдадут в частные руки в 2024 году
Власти Ростова-на-Дону намерены провести приватизацию МУП специализированных коммунальных услуг (МУП СКУ), которое специализируется на ритуальных услугах на территории города. Предприятие передадут в частные руки в конце 2024 года, следует из проекта решения к заседанию городской Думы.

В конце 2024 года в Ростове передадут в частные руки муниципальное похоронное бюро (МУП СКУ), под управлением которого также находится и городской крематорий. Ранее у предприятия возникали финансовые трудности, а в 2021 году его спасали от банкротства.

Решение о включении МУП специализированных коммунальных услуг в план приватизации муниципальной собственности должно быть принято городской Думой до конца текущего года. Передача предприятия частным лицам запланирована на четвертый квартал 2024 года.

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Кроме того согласно документу, в третьем квартале 2024 года планируется приватизация городской газеты «Ростов официальный», которая также является муниципальным унитарным предприятием.

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