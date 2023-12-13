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Updated Сегодня, 16:16

В Ростовской области планируют капитально отремонтировать 62 объекта здравоохранения

На ремонт горбольницы №16 в Ростове потратят больше 50 млн рублей

13 декабря 2023, 16:14
Фото: 1MI
В Ростовской области планируют капитально отремонтировать 62 объекта здравоохранения
В Ростовской области в следующем году планируют капитально отремонтировать 62 объекта здравоохранения, сообщили на заседании Законодательного собрания региона.

Стали известны траты бюджета Ростовской области на здравоохранение в следующем году. На сферу выделили 37 миллиардов рублей. Деньги потратят как на строительство объектов здравоохранения, так и на их ремонт.

Что именно собираются построить, власти не уточнили. Однако известно, на какие объекты потратятся для капитального ремонта.

Например, 51,6 миллиона рублей выделили на обновление городской больницы №16 в Ростове. Она расположена на проспекте Космонавтов, 6/1. 295,5 миллиона рублей потратят на капремонт стационара детского отделения КДЦ «Здоровье» на Ворошиловском, 61.

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Всего на капитальный ремонт объектов здравоохранения в Ростовской области планируют выделить чуть более трех миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что в Ростове потратят 124 миллиона рублей на ремонт зданий Александровской еврейской больницы.

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