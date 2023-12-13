На строительство и ремонт школ в Ростовской области потратят почти 6 млрд рублей

Posted Сегодня, 16:37
Published Сегодня, 16:37
Modified Сегодня, 17:57
Updated Сегодня, 17:57
В бюджете Ростовской области на следующий год чуть больше шести миллиардов рублей заложили на возведение и капитальный ремонт школ и детских садиков. При этом большая часть суммы — 5,8 миллиарда рублей — будет потрачена именно на школы. Оставшаяся часть — на детсады.
Например, известно, что школу на 1000 учебных мест возведут в поселке Темерницкий в Аксайском районе. На это потребуется 623,5 миллиона рублей. Также в Аксае реконструируют другую школу на 880 мест. Для этой цели выделили 714,9 миллиона рублей.
Ранее RostovGazeta разобралась, сколько школ построили в Ростовской области за последние пять лет.
До этого сообщалось, что в Ростове на Горсоветской построят новый ЖК на 700 человек и детский сад.