На строительство и ремонт школ в Ростовской области потратят почти 6 млрд рублей

В бюджете Ростовской области на следующий год чуть больше шести миллиардов рублей заложили на возведение и капитальный ремонт школ и детских садиков. При этом большая часть суммы — 5,8 миллиарда рублей — будет потрачена именно на школы. Оставшаяся часть — на детсады.