Непогода нарушила работу роддома в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 13:08
Published Сегодня, 13:08
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
Причиной назвали обрыв кабеля из-за неблагоприятной погоды. Это привело к нарушению работы поликлинического отделения и родильного дома.
«Проводятся технические работы по восстановлению», — говорится в объявлении. О сроках завершения ремонта информации пока нет.
Добавим, что в последнее время в регионе возникли серьезные проблемы с электричеством из-за ледяного дождя. Более 150 тысяч человек оставались без света, в том числе в Аксае и Ростове.
Кроме того, из-за гололеда свыше 500 местных жителей обратились к врачам, им оказали медицинскую помощь. После этого губернатор Василий Голубев дал сутки на устранение последствий гололеда в донском регионе.