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Published Сегодня, 13:08

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Updated Сегодня, 13:10

Непогода нарушила работу роддома в Ростове-на-Дону

Непогода нарушила работу роддома в Ростове-на-Дону

13 декабря 2023, 13:08
Фото: Midjourney
Непогода нарушила работу роддома в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону из-за неблагоприятной погоды нарушена работа поликлинического отделения и роддома, говорится на сайте городской клинической больницы №20.

Причиной назвали обрыв кабеля из-за неблагоприятной погоды. Это привело к нарушению работы поликлинического отделения и родильного дома.

«Проводятся технические работы по восстановлению», — говорится в объявлении. О сроках завершения ремонта информации пока нет.

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Добавим, что в последнее время в регионе возникли серьезные проблемы с электричеством из-за ледяного дождя. Более 150 тысяч человек оставались без света, в том числе в Аксае и Ростове.

Кроме того, из-за гололеда свыше 500 местных жителей обратились к врачам, им оказали медицинскую помощь. После этого губернатор Василий Голубев дал сутки на устранение последствий гололеда в донском регионе.

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