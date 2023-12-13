«Никаких гарантий»: срок восстановления света в Ростовской области неизвестен

«Они даже не могут назвать сроки! Знакомый с ситуацией сказал, что все очень плохо, энергетики якобы не справляются. И, в лучшем случае, могут починить все только к концу дня. И то, нет никаких гарантий», — сокрушается житель Аксая, не пожалевший публиковать свои данные.