«Никаких гарантий»: срок восстановления света в Ростовской области неизвестен

Posted Сегодня, 14:08
Published Сегодня, 14:08
Modified Сегодня, 14:13
Updated Сегодня, 14:13
В редакцию RostovGazeta продолжают обращаться жители региона. Люди рассказывают, что уже вторые сутки сидят без света и воды из-за крупной аварии.
Возмущение дончан вызывает тот факт, что никакой информации о том, когда будет восстановлено электроснабжение, не поступает.
«Они даже не могут назвать сроки! Знакомый с ситуацией сказал, что все очень плохо, энергетики якобы не справляются. И, в лучшем случае, могут починить все только к концу дня. И то, нет никаких гарантий», — сокрушается житель Аксая, не пожалевший публиковать свои данные.
Корреспонденту RostovGazeta не удалось получить информацию о том, когда будет полностью восстановлено электроснабжение в Ростовской области. По номерам телефонов профильных служб или не отвечают, или идет сброс, или не владеют ситуацией.
Удалось дозвониться лишь в один из отделов «Донэнерго», где корреспонденту сообщили номер телефона, по которому следует обратиться. Там действительно сняли трубку. Но на вопрос о том, когда будет восстановлено электроснабжение, не ответили.
Ранее RostovGazeta сообщала, что более 500 человек пострадали от гололеда в Ростовской области.