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Posted Сегодня, 14:08

Published Сегодня, 14:08

Modified Сегодня, 14:13

Updated Сегодня, 14:13

«Никаких гарантий»: срок восстановления света в Ростовской области неизвестен

«Никаких гарантий»: срок восстановления света в Ростовской области неизвестен

13 декабря 2023, 14:08
Фото: Россети-ЮГ
«Никаких гарантий»: срок восстановления света в Ростовской области неизвестен

Стало известно, когда восстановят электричество в Ростовской области

Информация о том, когда в Ростовской области полностью восстановят электроснабжение, отсутствует. Корреспонденту RostovGazeta сообщили номер телефона «Донэнерго», где могут ответить на вопрос о сроках. Там действительно ответили на звонок. Правда, потребовали больше сюда не звонить.

В редакцию RostovGazeta продолжают обращаться жители региона. Люди рассказывают, что уже вторые сутки сидят без света и воды из-за крупной аварии.

Возмущение дончан вызывает тот факт, что никакой информации о том, когда будет восстановлено электроснабжение, не поступает.

«Они даже не могут назвать сроки! Знакомый с ситуацией сказал, что все очень плохо, энергетики якобы не справляются. И, в лучшем случае, могут починить все только к концу дня. И то, нет никаких гарантий», — сокрушается житель Аксая, не пожалевший публиковать свои данные.

Возмущение дончан вызывает тот факт, что никакой информации о том, когда будет восстановлено электроснабжение, не поступает.Возмущение дончан вызывает тот факт, что никакой информации о том, когда будет восстановлено электроснабжение, не поступает.
Возмущение дончан вызывает тот факт, что никакой информации о том, когда будет восстановлено электроснабжение, не поступает.
Фото: vk.com/donenergo
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Корреспонденту RostovGazeta не удалось получить информацию о том, когда будет полностью восстановлено электроснабжение в Ростовской области.Корреспонденту RostovGazeta не удалось получить информацию о том, когда будет полностью восстановлено электроснабжение в Ростовской области.
Корреспонденту RostovGazeta не удалось получить информацию о том, когда будет полностью восстановлено электроснабжение в Ростовской области.
Фото: Россети-ЮГ

Корреспонденту RostovGazeta не удалось получить информацию о том, когда будет полностью восстановлено электроснабжение в Ростовской области. По номерам телефонов профильных служб или не отвечают, или идет сброс, или не владеют ситуацией.

Удалось дозвониться лишь в один из отделов «Донэнерго», где корреспонденту сообщили номер телефона, по которому следует обратиться. Там действительно сняли трубку. Но на вопрос о том, когда будет восстановлено электроснабжение, не ответили.

Ранее RostovGazeta сообщала, что более 500 человек пострадали от гололеда в Ростовской области.

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#Общество#Эксклюзив#Новости#Дарья Демидова#Ростовская область#Аксай#Авария#Электроснабжение#Восстановление света#Профильные службы#Отделы
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