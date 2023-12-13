Новые очистные сооружения защитят Анивский залив на юге Сахалина от загрязнения

Posted Сегодня, 12:31
Published Сегодня, 12:31
Modified Сегодня, 12:33
Updated Сегодня, 12:33
«Чистая экология — важный фактор комфортной среды. Здесь мы ведем работу по нескольким направлениям. Одна из главных задач — защитить Анивский залив. Для этого запланировали строительство 6 очистных сооружений. С 2019 года уже построены объекты в Южно-Сахалинске, селе Троицком. Планируется возведение очистных в Аниве, Новотроицком, Таранае и Корсакове. Все бытовые и промышленные стоки должны проходить через очистку», — озвучил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
Реализуя план защиты окружающей среды, на Сахалине и Курилах в течение 5 лет проводили масштабную генеральную уборку, которую поддержали жители островов. С 2019 года по настоящее время в регионе ликвидировали более 5 500 свалок. В 15 муниципалитетах налажен раздельный сбор твердых коммунальных отходов — сеть переработки мусора уже охватила весь Сахалин. Строятся новые полигоны ТКО, также началась рекультивация старых свалок. Вся работа ведется в рамках национального проекта «Экология». Ранее президент России Владимир Путин назвал заботу об окружающей среде одним из государственных приоритетов.
«Защита окружающей среды невозможна без работы по переходу на голубое топливо. В 2018 году уровень газификации островного региона составлял 14%, а сегодня — 58%. В 2025 году первый этап программы газификации будет завершен полностью. Газификация региона — это вопрос справедливости в отношении жителей Сахалинской области», — подчеркнул депутат Сахалинской областной Думы Евгений Лотин.
Особое внимание в рамках встречи глава региона уделил вопросам энергетики. Совместно с Минэнергетики РФ уже разработали программу обеспечения устойчивой работы электросетевого комплекса Сахалинской области (ПОУРЭК). Общая стоимость мероприятий, предусмотренных инициативой, составила 39,2 млрд рублей. К концу 2023 года построили 77 км и реконструировали 320 км ЛЭП напряжением 35-220 кВ. Также построены 2 и реконструированы 3 трансформаторные подстанции 35-220 кВ. Кроме того, в рамках инвестиционных программ построено 55 км линий электропередачи и 8 трансформаторных подстанций напряжением 35-110 кВ. Прирост в 120 МВт дала Сахалинская ГРЭС-2. В 2024 году планируют ввести дополнительно 50 МВт мощности на Южно-Сахалинской ТЭЦ-1. До 2029 года областные власти намерены обновить все сети в регионе.
Утверждена и программа модернизации системы энергоснабжения Курил. Она вдвое увеличит мощности энергетики на островах гряды. К строительным работам приступят в 2025 году.