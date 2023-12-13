НСКВ: наставничество — неотъемлемая часть корпоративного добровольчества

Posted Сегодня, 15:19
Published Сегодня, 15:19
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
«Наставничество вносит значительный вклад в реализацию проектов корпоративного добровольчества и является не только эффективной практикой передачи навыков и знаний в профессиональном плане, но и инструментом развития личности в социальном аспекте, тем самым одновременно принося пользу и обществу, и компании, и самому добровольцу», — заявила на полях деловой сессии Анна Бушлякова, заместитель председателя Национального совета по корпоративному волонтерству (НСКВ).
Внутри профессиональных сообществ и на предприятиях, в компаниях программы наставничества помогают решать разные задачи: от мотивирования к участию в профессионально ориентированном добровольчестве, создания условий для творческой самореализации и профессионального роста до обучения и сопровождения в области социального проектирования и реализации социальных проектов и развития корпоративной культуры.
По словам Анны Бушляковой, наставничество является эффективным инструментом интеграции новых сотрудников и передачи профессиональных навыков, а также создает условия для развития и внедрения инновационных практик в компаниях. Эту позицию поддержала Татьяна Гончаренко, руководитель проектного офиса дирекции устойчивого развития РУСАЛа.
«Наставничество как важный компонент внутренних и внешних проектов корпоративного волонтерства включено в стратегию устойчивого развития нашей компании. Это и производственное наставничество опытных сотрудников, и краткосрочное наставничество для новых сотрудников и стажеров, и даже наставничество в рамках отдельных деловых компетенций для внешних аудиторий в рамках специальных корпоративных программ», — рассказала Татьяна Гончаренко. Она отметила, что такие активности помогают сотрудникам чувствовать сопричастность к происходящим в компании процессам, а также развиваться личностно.
Анна Орлова, руководитель благотворительных и волонтерских проектов ООО «Юнирест» (Rostic’s, KFC), представила примеры реализации практик наставничества для развития кадрового потенциала компаний.
«За несколько лет была выстроена система вовлечения работников компании в волонтерские проекты, содействующие их профессиональному развитию. Не на всех позициях существует возможность получить непосредственный доступ к выполнению различных задач для получения специфических компетенций. Так, практики наставничества внутри проектов корпоративного добровольчества помогают сотрудникам получать нужный опыт и знания для дальнейшего продвижения внутри компании», — заявила Анна Орлова.
Пример социально значимых проектов корпоративного добровольчества, построенного на основе технологии наставничества, привела Оксана Критикова, начальник отдела развития корпоративной культуры и бренда работодателя ПАО «Т Плюс». Она представила реализуемый в Ижевске с участием десяти региональных компаний, входящих в региональное отделение НСКВ, проект по социальной адаптации подростков из неблагополучных семей за счет взаимодействия с корпоративными наставниками. Добровольцы вносят вклад в долгосрочное развитие города, мотивируя подростков к выбору карьерного пути и позитивной социальной интеграции. Проект получил поддержку со стороны местных властей и запланирован к масштабированию в прочих регионах присутствия компании.