Общественник Рулев поддержал снос памятника фашисту Краснову в Ростовской области

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
Modified Сегодня, 08:17
Updated Сегодня, 08:17
Напомним, что вопрос о необходимости снести памятник пособнику нацистов Петру Краснову, который установлен на Дону, не умолкает долгие годы.
И хотя эксперты RostovGazeta выступают за снос памятника, он продолжает стоять в станице Еланской Шолоховского района.
«Этот памятник нельзя было устанавливать вообще. А он был открыт в торжественной обстановке. На открытие пришли представители СМИ, разных партийных, общественных и политических сил», — отмечает Рулев.
Блогер добавляет, что само появление на Дону памятника предателю и коллаборационисту можно считать преступлением перед всей великой историей России.
«Поэтому каким бы сейчас не было решение, снести памятник или оставить его — оно в любом случае вызовет негодование», — резюмирует собеседник.
Ранее RostovGazeta сообщала, как эксперт возмутился наличием памятника фашисту Краснову в Ростовской области.