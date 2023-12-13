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Блогер Рулев поддержал снос памятника нацисту Краснову в Ростовской области

Общественник Рулев поддержал снос памятника фашисту Краснову в Ростовской области

13 декабря 2023, 07:38
Фото: Pxhere
Блогер Рулев поддержал снос памятника нацисту Краснову в Ростовской области
Памятник коллаборационисту, казачьему атаману Петру Краснову нельзя было устанавливать в Ростовской области, сообщил RostovGazeta скандальный ростовский блогер Сергей Рулев.

Напомним, что вопрос о необходимости снести памятник пособнику нацистов Петру Краснову, который установлен на Дону, не умолкает долгие годы.

И хотя эксперты RostovGazeta выступают за снос памятника, он продолжает стоять в станице Еланской Шолоховского района.

«Этот памятник нельзя было устанавливать вообще. А он был открыт в торжественной обстановке. На открытие пришли представители СМИ, разных партийных, общественных и политических сил», — отмечает Рулев.

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Блогер добавляет, что само появление на Дону памятника предателю и коллаборационисту можно считать преступлением перед всей великой историей России.

«Поэтому каким бы сейчас не было решение, снести памятник или оставить его — оно в любом случае вызовет негодование», — резюмирует собеседник.

Ранее RostovGazeta сообщала, как эксперт возмутился наличием памятника фашисту Краснову в Ростовской области.

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