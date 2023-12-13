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Около 70% школьников в Ростове останутся дома из-за гололеда 13 декабря

Около 70% школьников в Ростове останутся дома из-за гололеда 13 декабря

13 декабря 2023, 04:45
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону из-за гололеда примерно 70% детей останутся дома и не пойдут в школы 13 декабря, сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

Он рассказал, что образовательные учреждения опросили родителей на эту тему. В итоге только 30% детей планируют посетить образовательные учреждения.

Алексей Логвиненко рассказал, что в учреждениях культуры и спорта полностью отменили занятия. Он добавил, что сейчас в городе не работают несколько трамвайных и троллейбусных маршрутов.

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В ночь на среду сотрудники израсходовали 537 тонн реагентов, а к уборке улиц привлекли более двух тысяч дворников. Всего от местных жителей поступили более 130 заявок.

«Прошу ростовчан соблюдать меры безопасности при передвижении. По возможности, воздержаться от поездок и пеших прогулок», — сообщил глава администрации.

Напомним, что из-за гололеда большое количество местных жителей получили травмы.

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