Около 70% школьников в Ростове останутся дома из-за гололеда 13 декабря

Posted Сегодня, 04:45
Published Сегодня, 04:45
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Updated Сегодня, 04:50
Он рассказал, что образовательные учреждения опросили родителей на эту тему. В итоге только 30% детей планируют посетить образовательные учреждения.
Алексей Логвиненко рассказал, что в учреждениях культуры и спорта полностью отменили занятия. Он добавил, что сейчас в городе не работают несколько трамвайных и троллейбусных маршрутов.
В ночь на среду сотрудники израсходовали 537 тонн реагентов, а к уборке улиц привлекли более двух тысяч дворников. Всего от местных жителей поступили более 130 заявок.
«Прошу ростовчан соблюдать меры безопасности при передвижении. По возможности, воздержаться от поездок и пеших прогулок», — сообщил глава администрации.
Напомним, что из-за гололеда большое количество местных жителей получили травмы.