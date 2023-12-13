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Published Сегодня, 10:46

Modified Сегодня, 10:48

Updated Сегодня, 10:48

Загрузка отделений травматологии почти достигла пика на Дону из-за гололеда

Отделения травматологии загружены на 100% в Ростовской области из-за гололеда

13 декабря 2023, 10:46
Фото: wikimedia.org
Загрузка отделений травматологии почти достигла пика на Дону из-за гололеда
В Ростовской области из-за гололеда загрузка отделений травматологии достигла практически 100%, сообщил глава Минздрава региона Юрий Кобзев.

Из-за скользких тротуаров загрузка выросла до 98%, а больница скорой медицинской помощи переполнена в Ростове. Но по сравнению с 12 декабря количество обращений стало меньше.

«Пик обращений по Ростову-на-Дону — 333 человека. Прошедшая ночь показала, что обратились до 256 пациентов. Основной поток пришелся на БСМП, помощь оказывают всем, но мест в отделениях не хватает, поэтому люди находятся в коридорах», — пишет ТАСС со ссылкой на слова министра.

Отмечается, что время работы кабинетов неотложной помощи увеличили до 22 часов. Кроме того, в больницах стало больше бригад медиков по профилю травматология.

Кроме того, в больницах стало больше бригад медиков по профилю травматология.Кроме того, в больницах стало больше бригад медиков по профилю травматология.
Кроме того, в больницах стало больше бригад медиков по профилю травматология.
Фото: rostovgazeta.ru

Напомним, что плохая погода в регионе привела к массовым отключениям света.

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