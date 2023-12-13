Отделения травматологии загружены на 100% в Ростовской области из-за гололеда

«Пик обращений по Ростову-на-Дону — 333 человека. Прошедшая ночь показала, что обратились до 256 пациентов. Основной поток пришелся на БСМП, помощь оказывают всем, но мест в отделениях не хватает, поэтому люди находятся в коридорах», — пишет ТАСС со ссылкой на слова министра.