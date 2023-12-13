Под окнами элитного ЖК в центре Ростова обнаружили труп девушки

По данным портала Privet-Rostov, около 08.00 мск на детскую площадку, расположенную на четвертом этаже ЖК, рухнуло тело местной жительницы. По словам очевидцев, девушка выпала из окна 20 этажа и разбилась. О личности погибшей и обстоятельствах произошедшего в данный момент ничего неизвестно.