Под окнами элитного ЖК в центре Ростова обнаружили труп девушки

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
Во вторник, 12 декабря, в элитном ЖК «Белый Ангел» произошла трагедия.
По данным портала Privet-Rostov, около 08.00 мск на детскую площадку, расположенную на четвертом этаже ЖК, рухнуло тело местной жительницы. По словам очевидцев, девушка выпала из окна 20 этажа и разбилась. О личности погибшей и обстоятельствах произошедшего в данный момент ничего неизвестно.
Обращаем внимание, что официальной информации о гибели ростовчанки не поступало, данные находятся на проверке.
Напомним, ранее у Ворошиловского моста обнаружили труп мужчины, сорвавшегося вниз.