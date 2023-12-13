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Published Сегодня, 07:23

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Updated Сегодня, 07:25

Под окнами элитного ЖК в центре Ростова обнаружили труп девушки

Под окнами элитного ЖК в центре Ростова обнаружили труп девушки

13 декабря 2023, 07:23
Фото: Яндекс.Карты
Под окнами элитного ЖК в центре Ростова обнаружили труп девушки
В Ростове из окна 20 этажа ЖК «Белый Ангел» выпала местная жительница, об этом сообщили донские СМИ.

Во вторник, 12 декабря, в элитном ЖК «Белый Ангел» произошла трагедия.

По данным портала Privet-Rostov, около 08.00 мск на детскую площадку, расположенную на четвертом этаже ЖК, рухнуло тело местной жительницы. По словам очевидцев, девушка выпала из окна 20 этажа и разбилась. О личности погибшей и обстоятельствах произошедшего в данный момент ничего неизвестно.

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Обращаем внимание, что официальной информации о гибели ростовчанки не поступало, данные находятся на проверке.

Напомним, ранее у Ворошиловского моста обнаружили труп мужчины, сорвавшегося вниз.

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