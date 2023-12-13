rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:55

Published Сегодня, 15:55

Modified Сегодня, 15:57

Updated Сегодня, 15:57

Мост через ростовское водохранилище открыли после завершения строительства

Подрядчик завершил возведение моста через Ростовское море

13 декабря 2023, 15:55
Фото: Telegram-канал Василия Голубева
Мост через ростовское водохранилище открыли после завершения строительства
Мост через ростовское водохранилище, построенный за почти миллиард рублей, открыли после завершения строительства, об этом сообщил губернатор Василий Голубев.

На Ростовском море соорудили мост. Подрядчик сообщил о завершении работ. Помимо самого моста, были построены подъездные пути.

Транспортное кольцо построят вокруг Азовского моря в Ростовской области
Узнать подробнее

Мост возводился для связи отдаленных микрорайонов Ростова с центром и другими муниципалитетами. На его строительство потратили 902 миллиона рублей.

Изначально работы должны были завершиться в октябре этого года, однако затянулись до декабря. Мост, по задумке властей, станет частью ростовского транспортного кольца. Рядом с самим водохранилищем хотят возвести тысячи квадратных метров жилья.

Ранее власти рассказали, когда завершится строительство Северного радиуса.

Читайте также:
Власти Ростовской области рассказали о ситуации на М-4 «Дон» в связи с непогодойВ Ростове начали проверку работы коммунальных служб из-за гололедаВ Ростовской области по нацпроекту отремонтируют 11 участков дорог к ЛДНР
#Общество#Город#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Транспорт#Дороги
Подпишитесь
В Ростовской области жители играют в хоккей на тротуарах, а гололед убивает людей
Сегодня, 15:18
«Никаких гарантий»: срок восстановления света в Ростовской области неизвестен
Сегодня, 14:08
Только за неделю: 43 человека госпитализировали из-за ковида в Ростовской области
Сегодня, 14:56
Жителя Ростовской области отправили в колонию за гибель 48 зайцев
Сегодня, 13:41
Сотни раненых и режим ЧС: что еще натворил ледяной дождь в Ростове
Сегодня, 12:20
Донской губернатор признался, что его смущает в ведущей погоды, созданной нейросетью
Сегодня, 12:17