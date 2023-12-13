Подрядчик завершил возведение моста через Ростовское море

Posted Сегодня, 15:55
Published Сегодня, 15:55
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Updated Сегодня, 15:57
На Ростовском море соорудили мост. Подрядчик сообщил о завершении работ. Помимо самого моста, были построены подъездные пути.
Мост возводился для связи отдаленных микрорайонов Ростова с центром и другими муниципалитетами. На его строительство потратили 902 миллиона рублей.
Изначально работы должны были завершиться в октябре этого года, однако затянулись до декабря. Мост, по задумке властей, станет частью ростовского транспортного кольца. Рядом с самим водохранилищем хотят возвести тысячи квадратных метров жилья.
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