Посещаемость культурных мероприятий в Сахалинской области выросла на 70% за 5 лет

Не осталось без внимания и изобразительное искусство. В Южно-Сахалинске открыли новые выставочные площади: арт-пространство для молодых мастеров «РОСТ» в бывшем здании «Ростелекома», «Город художников» в ТРЦ «Сити Молл», галерея в арт-резиденции «Маяк». Капитально отремонтировали выставочный зал на улице Вокзальной. Началось проектирование галереи, которая будет располагаться в историческом здании «Современника». Там выставят около тысячи картин островных мастеров. Также создан печатный каталог произведений сахалинских авторов — «золотой» художественный фонд островного региона за 70 лет. Совместно с ведущими музеями России на Сахалине и Курилах воплотили в жизнь 72 выставочных проекта. К примеру, сейчас в Южно-Сахалинске экспонируются картины из Третьяковской галереи.