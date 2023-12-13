Развитие медицины увеличили продолжительность жизни на Сахалине и Курилах на 1,5 года

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
Среднюю продолжительность жизни на Сахалине и Курилах уже удалось увеличить до 71 года. Теперь у властей области стоит задача довести этот показатель до 80 лет, отметил губернатор. В первую очередь на островах нарастили доступность первичной медицинской помощи: пять лет назад жители региона могли неделями и месяцами ждать талон на прием к врачу. Особенно критическая ситуация сложилась в муниципалитетах за пределами Южно-Сахалинска — там не хватало специалистов, а работа медицинских учреждений оставляла желать много лучшего. Сегодня же эту проблему в большей степени удалось решить: количество свободных талонов к врачам выросло более чем на 30%. В поликлиниках наладили строгий учет рабочего времени специалистов, централизовали услуги регистраторов и запустили колл-центр 1-300, а также вывели на новый уровень привлечение медработников в островной регион.
«Я каждый день слежу за ситуацией в поликлиниках. У меня нет иллюзий, что можно сразу, по щелчку попасть к врачу. Но у нас есть правило: к терапевту — в течение трех дней, к узкому специалисту — в течение недели. Если происходит сбой, разбор полетов заканчивается в моем кабинете. Сначала мы проводим воспитательную работу с главными врачами. Тем, кто не стремится заботиться о пациентах, указываем на дверь. Мы дали возможность каждому пациенту давать обратную связь. Любые ситуации, когда человек не получает положенное лекарство или не попадает на прием в срок, мы рассматриваем персонально», — рассказал губернатор Валерий Лимаренко.
Также глава региона отметил, что на Сахалине и Курилах стали уделять больше внимания диагностике. Это помогает выявлять опасные заболевания на ранних стадиях и эффективнее лечить их. Уже 15 центров углубленной диагностики принимают островитян — ежегодно поток пациентов, которые проходят обследования, составляет более 150 тысяч человек. Это около 30% жителей региона. Для повышения доступности медпомощи запустили проекты: «Проводники здоровья» и «Мобильные бригады». Персональные администраторы сопровождают всех хронических больных: напоминают о приемах и сдаче анализов, помогают записаться к врачу и получить льготное лекарство. А бригады узких специалистов регулярно отправляются в районы и ведут прием пациентов. Все это привело к тому, что сахалинцам и курильчанам теперь приходится реже выезжать за пределы области, чтобы получить квалифицированную помощь врачей. Островные специалисты регулярно проходят профессиональную переподготовку. Медицинские учреждения оснащают по последнему слову техники, и теперь на Сахалине проводят около 3 тысяч высокотехнологичных операций ежегодно.
Кроме того, продолжается развитие медицинской инфраструктуры. В Южно-Сахалинске открыли новое здание для станции скорой помощи, второй корпус центральной поликлиники и центр ЭКО. Идет строительство дополнительного корпуса консультативно-диагностического центра и пяти новых поликлиник, которые сдадут в 2024–2025 годах. Кроме этого, в следующем году запланирован старт строительства поликлиник в Долинске и Макарове — их открытие намечено на 2026 год.
Также за 5 лет открыли 20 современных ФАПов в селах, закупили 151 медицинский автомобиль, более 10 тысяч единиц медоборудования, а также новые вертолеты для санитарной авиации, благодаря которым спасают жизни почти 500 пациентов каждый год.
«В сфере здравоохранения за 5 лет произошло очень много положительных изменений: „Мобильные бригады“, группы здоровья, комплексные обследования, высокотехнологичные операции, обратная связь и другие новшества. Не все гладко шло с самого начала, но сегодня мы четко видим эффективность этих мер — прежде всего, в улучшении состояния здоровья наших земляков. Нельзя забывать, что все эти нововведения шли в довольно непростое время, на которое пришлись пандемия и СВО. Но мы достойно встретили испытания. К примеру, когда коронавирус вспыхнул в сосудистом центре, мы смогли погасить эту вспышку за одну неделю, и при этом сохранили жизни всех пациентов, которые лежали в отделении. Мы не стоим на месте, мы движемся и движемся в верном направлении», — подчеркнул депутат Сахалинской областной Думы, главный врач Сахалинской областной клинической больницы Владимир Розумейко.
Депутаты отметили, что медицинская реформа дает реальный и измеримый эффект: растет продолжительность жизни сахалинцев и курильчан. Работа в этом направлении продолжается. Приоритет увеличения средней продолжительности жизни обозначил и президент России Владимир Путин. По его словам, перед медициной, встают новые задачи и требуется большая концентрация сил, опыта, знаний, но неизменным остается одно — великая миссия врача.