Риелтор Паршиков: не стоит покупать квартиру перед Новым годом

Однако перед Новым годом не стоит спешить с покупкой жилья, предупреждает риелтор. До конца года и в зимнее время нет тенденции к значительному снижению цен, особенно учитывая колебания курса доллара. В первые месяцы 2024 года цены на вторичное жилье в Москве могут снизиться не более чем на 6%. Однако к апрелю ожидается уже 10% снижение, а к маю и еще большее — на 15% и более.