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Published Сегодня, 11:27

Modified Сегодня, 11:29

Updated Сегодня, 11:29

Риелтор Паршиков: не стоит покупать квартиру перед Новым годом

Риелтор Паршиков: не стоит покупать квартиру перед Новым годом

13 декабря 2023, 11:27
Фото: 1MI
Купить квартиру перед Новым годом не стоит, так как цены на вторичное жилье в Москве могут снизиться к апрелю на 10%, а к маю даже на 15% и более.

Риелтор Юрий Паршиков советует не покупать квартиру перед Новым годом. В ближайшее время Совет директоров Банка России примет решение о повышении ключевой ставки. Это может повлиять на рынок жилья. Многие эксперты считают, что ставку все-таки увеличат. Как это отразится на покупке квартиры?

Генеральный директор риэлтерской компании «Полезные люди» Юрий Паршиков рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что помимо этого могут измениться и ставки по льготным ипотечным программам для новостроек. Цель таких изменений — снизить цены на недвижимость. Если застройщики не снизят свою прибыль добровольно, спрос на недвижимость должен упасть естественным образом.

Однако перед Новым годом не стоит спешить с покупкой жилья, предупреждает риелтор. До конца года и в зимнее время нет тенденции к значительному снижению цен, особенно учитывая колебания курса доллара. В первые месяцы 2024 года цены на вторичное жилье в Москве могут снизиться не более чем на 6%. Однако к апрелю ожидается уже 10% снижение, а к маю и еще большее — на 15% и более.

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