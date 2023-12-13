Риелтор Паршиков: не стоит покупать квартиру перед Новым годом

Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
Риелтор Юрий Паршиков советует не покупать квартиру перед Новым годом. В ближайшее время Совет директоров Банка России примет решение о повышении ключевой ставки. Это может повлиять на рынок жилья. Многие эксперты считают, что ставку все-таки увеличат. Как это отразится на покупке квартиры?
Генеральный директор риэлтерской компании «Полезные люди» Юрий Паршиков рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что помимо этого могут измениться и ставки по льготным ипотечным программам для новостроек. Цель таких изменений — снизить цены на недвижимость. Если застройщики не снизят свою прибыль добровольно, спрос на недвижимость должен упасть естественным образом.
Однако перед Новым годом не стоит спешить с покупкой жилья, предупреждает риелтор. До конца года и в зимнее время нет тенденции к значительному снижению цен, особенно учитывая колебания курса доллара. В первые месяцы 2024 года цены на вторичное жилье в Москве могут снизиться не более чем на 6%. Однако к апрелю ожидается уже 10% снижение, а к маю и еще большее — на 15% и более.