Россиянам рассказали, как защитить свой дачный участок от спила елей

Если ель выросла на территории СНТ, и находится за пределами границ участка собственника, дерево считается имуществом СНТ. Собственником растущей на участке ЛПХ или ИЖС ели также является владелец участка. Дерево, произрастающее за забором, но в пределах какой-либо территории, находится во владении муниципалитета, — объяснил депутат.