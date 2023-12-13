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Published Сегодня, 16:40

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Updated Сегодня, 16:41

Россиянам рассказали, как защитить свой дачный участок от спила елей

Россиянам рассказали, как защитить свой дачный участок от спила елей

13 декабря 2023, 16:40
В рамках законодательства Российской Федерации принадлежность деревьев четко определена. По словам депутата ГД РФ Никиты Чаплина, ель, растущая в лесу, является собственностью государства. Если же дерево выросло в СНТ на личном участке, то оно является частной собственностью физлица.

Парламентарий уточнил, что границы участка определены в кадастровом плане, и владелец не обязан его огораживать.

Если ель выросла на территории СНТ, и находится за пределами границ участка собственника, дерево считается имуществом СНТ. Собственником растущей на участке ЛПХ или ИЖС ели также является владелец участка. Дерево, произрастающее за забором, но в пределах какой-либо территории, находится во владении муниципалитета, — объяснил депутат.

Также он отметил, что в случае сруба ели на частном участке без забора суд примет сторону владельца участка. Границы владений можно подтвердить с помощью кадастрового плана. Об этом пишет издание NEWS.ru.

Нарушитель будет должен выплатить компенсацию. Ее размер определяется объемом нанесенного ущерба, а также зависит от разновидности хвойной породы. Также можно потребовать от злоумышленника возмещение морального вреда, — подытожил парламентарий.

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