Россиянам рассказали, как защитить свой дачный участок от спила елей

Posted Сегодня, 16:40
Published Сегодня, 16:40
Modified Сегодня, 16:41
Updated Сегодня, 16:41
Парламентарий уточнил, что границы участка определены в кадастровом плане, и владелец не обязан его огораживать.
Если ель выросла на территории СНТ, и находится за пределами границ участка собственника, дерево считается имуществом СНТ. Собственником растущей на участке ЛПХ или ИЖС ели также является владелец участка. Дерево, произрастающее за забором, но в пределах какой-либо территории, находится во владении муниципалитета, — объяснил депутат.
Также он отметил, что в случае сруба ели на частном участке без забора суд примет сторону владельца участка. Границы владений можно подтвердить с помощью кадастрового плана. Об этом пишет издание NEWS.ru.
Нарушитель будет должен выплатить компенсацию. Ее размер определяется объемом нанесенного ущерба, а также зависит от разновидности хвойной породы. Также можно потребовать от злоумышленника возмещение морального вреда, — подытожил парламентарий.