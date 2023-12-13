Ростовчане начали играть в хоккей на обледеневших тротуарах

Posted Сегодня, 05:32
Published Сегодня, 05:32
Modified Сегодня, 05:40
Updated Сегодня, 05:40
Напомним, что последние два дня в городе дороги и тротуары покрылись льдом, с которым пока не удается справиться. Дело в том, что ледяной дождь накрывает распределенные по улицам реагенты.
Некоторые ростовчане воспользовались моментом и стали кататься на коньках, а другие решили сыграть в хоккей на детской площадке и тротуаре. Они вышли с клюшками и шайбой.
Добавим, что в городе оказалось большое количество пострадавших, которые падали на скользкой поверхности. В травмпункты Ростова обратились более 330 жителей, среди них оказалось свыше 70 детей.
Стало также известно, что в ночь на среду на улицы вывели более двух тысяч дворников для расчистки территории.