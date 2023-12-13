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Published Сегодня, 05:32

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Updated Сегодня, 05:40

Ростовчане начали играть в хоккей на обледеневших тротуарах

Ростовчане начали играть в хоккей на обледеневших тротуарах

13 декабря 2023, 05:32
Фото: 1MI
Жители Ростова-на-Дону надели коньки и стали играть в хоккей на тротуарах, которые покрылись льдом, сообщили горожане в соцсетях.

Напомним, что последние два дня в городе дороги и тротуары покрылись льдом, с которым пока не удается справиться. Дело в том, что ледяной дождь накрывает распределенные по улицам реагенты.

Некоторые ростовчане воспользовались моментом и стали кататься на коньках, а другие решили сыграть в хоккей на детской площадке и тротуаре. Они вышли с клюшками и шайбой.

Фото: Это Ростов — ТГ
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Добавим, что в городе оказалось большое количество пострадавших, которые падали на скользкой поверхности. В травмпункты Ростова обратились более 330 жителей, среди них оказалось свыше 70 детей.

Стало также известно, что в ночь на среду на улицы вывели более двух тысяч дворников для расчистки территории.

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