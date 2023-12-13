rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:24

Published Сегодня, 11:24

Modified Сегодня, 13:28

Updated Сегодня, 13:28

Ростовчане обратились к президенту по поводу расследования смертей родных в больнице

Ростовчане обратились к президенту по поводу расследования смертей родных в больнице

13 декабря 2023, 11:24
Фото: Midjourney
Ростовчане обратились к президенту по поводу расследования смертей родных в больнице

Ростовчане обратились к президенту по поводу гибели их родных в больнице

Жалобы, ходатайства и рассмотрения уже несколько лет направляют ростовчане, пытаясь добиться расследования уголовных дел по поводу гибели родных людей в больнице. Но до сих пор виновные не привлечены к уголовной ответственности, сообщила RostovGazeta потерявшая сына-кларнетиста Людмила Киселева.

Ростовчане направили коллективное обращение президенту о своем неудовлетворении расследованием уголовных дел о гибели их родных в больницах.

«В Ростовской области мы ничего добиться не можем», — отмечает Людмила Киселева.

Потерявшая в больнице сына-кларнетиста мать рассказывает, что заказывала рецензию на экспертизу гистоархива.

«Рецензия подтвердила, что в течение четырех лет расследование смерти моего сына велось по не установленному гистоархиву», — отмечает Киселева.

«Не тот рост и фамилия»: протокол вскрытия кларнетиста из Ростова ушел на экспертизу
Узнать подробнее
«Рецензия подтвердила, что в течение четырех лет расследование смерти моего сына велось по не установленному гистоархиву», — отмечает Киселева.«Рецензия подтвердила, что в течение четырех лет расследование смерти моего сына велось по не установленному гистоархиву», — отмечает Киселева.
«Рецензия подтвердила, что в течение четырех лет расследование смерти моего сына велось по не установленному гистоархиву», — отмечает Киселева.
Фото: rostovgazeta.ru

С жалобой к президенту обратилась жительница Таганрога Ольга Иконникова, которая уже много лет не может найти виновных в смерти матери Антонины Иконниковой в больнице.

«Лечение страхом»: жительница Ростовской области обвиняет врачей в смерти матери
Узнать подробнее

Коллективное обращение подписал и потерявший супругу ростовчанин Алексей Журкин. Его жена Светлана Журкина работала в ГБСМП Ростова операционной сестрой. Муж уверен, что супругу на работе заразили коронавирусом, не обеспечив необходимыми для защиты средствами.

Вскрыл все нарушения: супруг погибшей от ковида медсестры судится с ГБСМП в Ростове
Узнать подробнее
Его жена Светлана Журкина работала в ГБСМП Ростова операционной сестрой. Муж уверен, что супругу на работе заразили коронавирусомЕго жена Светлана Журкина работала в ГБСМП Ростова операционной сестрой. Муж уверен, что супругу на работе заразили коронавирусом
Его жена Светлана Журкина работала в ГБСМП Ростова операционной сестрой. Муж уверен, что супругу на работе заразили коронавирусом
Фото: Яндекс.Карты

«Несмотря на продолжительное время расследования, виновные до сих пор не привлечены к уголовной ответственности. Мы надеемся, что обращение к президенту не останется безрезультатным», — резюмирует Людмила Киселева.

Ранее RostovGazeta выясняла, сколько лет требуется ростовчанам, чтобы найти виновных в гибели их родных.

«Наследие пандемии»: сколько лет требуется ростовчанам, чтобы доказать ошибки врачей
Узнать подробнее
Читайте также:
«Не верю, что болел ковидом»: ростовчанка год ищет виновных в смерти мужа в больницеСудиться и контролировать: ростовская журналистка обвиняет больницу в смерти мужаПациент пришел в себя во время операции в ГБСМП Ростова
#Общество#Эксклюзив#Дарья Демидова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Таганрог#Смерть#Последние новости Ростова на сегодня#Ростов#Экспертиза#Жалобы#Гибель#Расследование#Уголовные дела#Больницы
Подпишитесь
Коммунисты потребовали снести памятник атаману-фашисту Краснову в Ростовской области
Сегодня, 05:15
Режим ЧС ввели в Ростовской области из-за массовых отключений света 12 декабря
Вчера, 14:06
Жители Батайска попросили президента Путина построить обещанную властями школу
Вчера, 13:28
В Ростове школьникам разрешили остаться дома из-за опасного гололеда
Вчера, 13:14
«Позор коммунальщикам: дети в Ростове-на-Дону ползут в школу на четвереньках
Вчера, 12:28
Под ёлочку. Можно ли взять ипотеку до Нового года?
Вчера, 11:09