Ростовчане обратились к президенту по поводу расследования смертей родных в больнице

Ростовчане обратились к президенту по поводу гибели их родных в больнице

Жалобы, ходатайства и рассмотрения уже несколько лет направляют ростовчане, пытаясь добиться расследования уголовных дел по поводу гибели родных людей в больнице. Но до сих пор виновные не привлечены к уголовной ответственности, сообщила RostovGazeta потерявшая сына-кларнетиста Людмила Киселева.