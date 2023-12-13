Ростовчане обратились к президенту по поводу расследования смертей родных в больнице

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 13:28
Updated Сегодня, 13:28
Ростовчане направили коллективное обращение президенту о своем неудовлетворении расследованием уголовных дел о гибели их родных в больницах.
«В Ростовской области мы ничего добиться не можем», — отмечает Людмила Киселева.
Потерявшая в больнице сына-кларнетиста мать рассказывает, что заказывала рецензию на экспертизу гистоархива.
«Рецензия подтвердила, что в течение четырех лет расследование смерти моего сына велось по не установленному гистоархиву», — отмечает Киселева.
С жалобой к президенту обратилась жительница Таганрога Ольга Иконникова, которая уже много лет не может найти виновных в смерти матери Антонины Иконниковой в больнице.
Коллективное обращение подписал и потерявший супругу ростовчанин Алексей Журкин. Его жена Светлана Журкина работала в ГБСМП Ростова операционной сестрой. Муж уверен, что супругу на работе заразили коронавирусом, не обеспечив необходимыми для защиты средствами.
«Несмотря на продолжительное время расследования, виновные до сих пор не привлечены к уголовной ответственности. Мы надеемся, что обращение к президенту не останется безрезультатным», — резюмирует Людмила Киселева.
Ранее RostovGazeta выясняла, сколько лет требуется ростовчанам, чтобы найти виновных в гибели их родных.