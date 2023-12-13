Ростовская авиакомпания «Азимут» выполнит тестовый полет в Краснодар 15 декабря

Портал РИА «Новости» со ссылкой на сотрудников контакт-центра авиакомпании рассказал, что перевозчик «Азимут», базирующийся в ростовском аэропорте «Платов», не будет продавать билеты на тестовый рейс из Внуково в Пашковский. А сам перелет действительно состоится уже в эту пятницу.