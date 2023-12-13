Ростовская авиакомпания «Азимут» выполнит тестовый полет в Краснодар 15 декабря

Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
Напомним, в среду, 13 декабря, стало известно, что в Краснодаре могут возобновить работу местного аэропорта. Решение власти собираются принять после тестового полета, запланированного на 15 декабря.
Портал РИА «Новости» со ссылкой на сотрудников контакт-центра авиакомпании рассказал, что перевозчик «Азимут», базирующийся в ростовском аэропорте «Платов», не будет продавать билеты на тестовый рейс из Внуково в Пашковский. А сам перелет действительно состоится уже в эту пятницу.
Напомним, аэропорт Пашковский в Краснодаре закрылся одновременно с аэропортом Платов и еще девятью воздушными гаванями в феврале 2024 года после начала спецоперации, причиной для этого решения стало обеспечение безопасности пассажиров гражданской авиации.