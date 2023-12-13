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Ростовская авиакомпания не будет продавать билеты на тестовый полет в Краснодар

Ростовская авиакомпания «Азимут» выполнит тестовый полет в Краснодар 15 декабря

13 декабря 2023, 11:23
Фото: 1MI
Ростовская авиакомпания не будет продавать билеты на тестовый полет в Краснодар
Ростовская авиакомпания объявила, что не станет продавать билеты на тестовый полет из Внуково в аэропорт Краснодара, о причинах рассказал портал РИА «Новости».

Напомним, в среду, 13 декабря, стало известно, что в Краснодаре могут возобновить работу местного аэропорта. Решение власти собираются принять после тестового полета, запланированного на 15 декабря.

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Портал РИА «Новости» со ссылкой на сотрудников контакт-центра авиакомпании рассказал, что перевозчик «Азимут», базирующийся в ростовском аэропорте «Платов», не будет продавать билеты на тестовый рейс из Внуково в Пашковский. А сам перелет действительно состоится уже в эту пятницу.

Напомним, аэропорт Пашковский в Краснодаре закрылся одновременно с аэропортом Платов и еще девятью воздушными гаванями в феврале 2024 года после начала спецоперации, причиной для этого решения стало обеспечение безопасности пассажиров гражданской авиации.

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