Сотни раненых и режим ЧС: что еще натворил ледяной дождь в Ростове

В Ростове в этот день из-за гололеда 333 жителя города обратились за помощью к врачам, более 70 из них — дети. Все они получили необходимую медицинскую помощь, но жаловались, что пациентам приходится лежать в коридорах. Дело в том, что текущая погодная ситуация значительно увеличила нагрузку на медицинские учреждения.