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Posted Сегодня, 12:20

Published Сегодня, 12:20

Modified Сегодня, 12:22

Updated Сегодня, 12:22

Сотни раненых и режим ЧС: рассказываем все о мощнейшем гололеде в Ростове

Сотни раненых и режим ЧС: что еще натворил ледяной дождь в Ростове

13 декабря 2023, 12:20
Фото: rostovgazeta.ru
Сотни раненых и режим ЧС: рассказываем все о мощнейшем гололеде в Ростове

Стали известны последствия мощного гололеда в Ростове-на-Дону

В Ростовской области пострадали сотни людей из-за гололеда и ледяного дождя. Что принесла с собой стихия и почему ввели режим ЧС, в материале RostovGazeta.

Гололед в Ростове

В ночь на вторник, 12 декабря, прошел ледяной дождь, превратив дороги и тротуары в лед, на котором падали люди и происходили аварийные ситуации.

В Ростове в этот день из-за гололеда 333 жителя города обратились за помощью к врачам, более 70 из них — дети. Все они получили необходимую медицинскую помощь, но жаловались, что пациентам приходится лежать в коридорах. Дело в том, что текущая погодная ситуация значительно увеличила нагрузку на медицинские учреждения.

В Ростове в этот день из-за гололеда 333 жителя города обратились за помощью к врачам, более 70 из них — дети.В Ростове в этот день из-за гололеда 333 жителя города обратились за помощью к врачам, более 70 из них — дети.
В Ростове в этот день из-за гололеда 333 жителя города обратились за помощью к врачам, более 70 из них — дети. В Ростове в этот день из-за гололеда 333 жителя города обратились за помощью к врачам, более 70 из них — дети.
В Ростове в этот день из-за гололеда 333 жителя города обратились за помощью к врачам, более 70 из них — дети.
Фото: rostovgazeta.ru

Власти сообщили о принятых мерах: увеличено количество сотрудников на дежурствах, задействованы дополнительные бригады скорой помощи.

Министерство здравоохранения Ростовской области призывает жителей, особенно пожилого возраста, отказаться от выхода на улицу во время неблагоприятной погоды из-за резкого роста числа пострадавших.

Сейчас в Ростовской области до конца суток 13 декабря продолжает действовать штормовое предупреждение из-за гололеда и сильного ветра.

В ночь на вторник, 12 декабря, прошел ледяной дождь, превратив дороги и тротуары в лед, на котором падали люди и происходили аварийные ситуации.В ночь на вторник, 12 декабря, прошел ледяной дождь, превратив дороги и тротуары в лед, на котором падали люди и происходили аварийные ситуации.
В ночь на вторник, 12 декабря, прошел ледяной дождь, превратив дороги и тротуары в лед, на котором падали люди и происходили аварийные ситуации.В ночь на вторник, 12 декабря, прошел ледяной дождь, превратив дороги и тротуары в лед, на котором падали люди и происходили аварийные ситуации.
В ночь на вторник, 12 декабря, прошел ледяной дождь, превратив дороги и тротуары в лед, на котором падали люди и происходили аварийные ситуации.
Фото: rostovgazeta.ru

Аварии из-за гололеда

В регионе за прошедшие сутки зарегистрировали 71 ДТП, в которых погиб один человек и семеро пострадали.

Департамент транспорта Ростова-на-Дону сообщил, что из-за неблагоприятных погодных условий ограничена работа электротранспорта. Контактная сеть покрылась льдом, что привело к обрывам проводов. Инциденты зафиксированы на Привокзальной площади, Максима Горького улице и Доломановском переулке.

В ночь на вторник, 12 декабря, прошел ледяной дождь, превратив дороги и тротуары в лед, на котором падали люди и происходили аварийные ситуации.В ночь на вторник, 12 декабря, прошел ледяной дождь, превратив дороги и тротуары в лед, на котором падали люди и происходили аварийные ситуации.
В ночь на вторник, 12 декабря, прошел ледяной дождь, превратив дороги и тротуары в лед, на котором падали люди и происходили аварийные ситуации.
Фото: rostovgazeta.ru

Также была повреждена опора контактной сети на Буденновском проспекте, что привело к отключению электричества на троллейбусной тяговой подстанции. В связи с этим временно остановили работу трамваев № 1, 4, 6, 7, 10 и троллейбусов № 7, 17, 17а, 22.

В среду утром проблема с электротранспортом сохранялась.

Сотни раненых и режим ЧС: рассказываем все о мощнейшем гололеде в Ростове
Видео: ТГ канал Ростов №1

Отключения света

Губернатор Василий Голубев объявил в Аксае и Аксайском районе режим ЧС из-за широкомасштабных отключений электричества, которые произошли из-за гололеда и сильного ветра. Без света остались около 150 тысяч человек, включая жителей Ростова, Таганрога, Неклиновского и Азовского районов.

Без света остались около 150 тысяч человек, включая жителей Ростова, Таганрога, Неклиновского и Азовского районов.Без света остались около 150 тысяч человек, включая жителей Ростова, Таганрога, Неклиновского и Азовского районов.
Без света остались около 150 тысяч человек, включая жителей Ростова, Таганрога, Неклиновского и Азовского районов.
Фото: rostov-gorod.ru
Отделения травматологии загружены на 100% в Ростовской области из-за гололеда
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Губернатор отметил, что наиболее сложная ситуация возникла в Аксае и Аксайском районе, поэтому здесь и был объявлен режим ЧС. Для выполнения работ по восстановлению электроснабжения привлекли почти 500 специалистов и 202 единицы техники.

Кроме этого, в регион направили дополнительно более 20 бригад из Краснодарского края, Волгоградской и Воронежской областей.

Добавим, что к утру 13 декабря без света оставались более 100 тысяч человек.

Добавим, что к утру 13 декабря без света оставались более 100 тысяч человек.Добавим, что к утру 13 декабря без света оставались более 100 тысяч человек.
Добавим, что к утру 13 декабря без света оставались более 100 тысяч человек.Добавим, что к утру 13 декабря без света оставались более 100 тысяч человек.
Добавим, что к утру 13 декабря без света оставались более 100 тысяч человек.Добавим, что к утру 13 декабря без света оставались более 100 тысяч человек.
Добавим, что к утру 13 декабря без света оставались более 100 тысяч человек.Добавим, что к утру 13 декабря без света оставались более 100 тысяч человек.
Добавим, что к утру 13 декабря без света оставались более 100 тысяч человек.
Фото: Минэнерго РФ

Дистанционное обучение

В правительстве региона во вторник сообщили, что по 596 школьным маршрутам движение школьных автобусов приостановили. Для этих учеников, а всего это около 15 тысяч ребят, выбрали иные форматы обучения.

Алексей Логвиненко рассказывал, что детские сады и школы в Ростове работают в обычном режиме, но было принято решение позволить детям не посещать уроки в период непогоды.

Для этого достаточно просто предупредить классных руководителей, и не нужно предоставлять какие-либо справки или документы.

Утром в среду стало известно, что около 70% школьников решили остаться дома в этот день.

Утром в среду стало известно, что около 70% школьников решили остаться дома в этот день.Утром в среду стало известно, что около 70% школьников решили остаться дома в этот день.
Утром в среду стало известно, что около 70% школьников решили остаться дома в этот день.
Фото: 1MI

При этом ранее горожане рассказали, что на одной из улиц дети с трудом добирались до школы, так как они падали и продолжали путь на четвереньках. Некоторые помогали другим, очень неуверенно стоя на ногах.

Как ведут борьбу с гололедом

Коммунальщики Ростова-на-Дону работают без перерывов, чтобы обработать дороги и тротуары от гололеда. Для этого имеется запас из 1000 тонн специальных реагентов. Важно отметить, что обработка проводится каждые 3-4 часа, а тротуары покрываются песком. В наиболее сложных местах используют соли для предотвращения образования льда.

Коммунальщики Ростова-на-Дону работают без перерывов, чтобы обработать дороги и тротуары от гололеда.Коммунальщики Ростова-на-Дону работают без перерывов, чтобы обработать дороги и тротуары от гололеда.
Коммунальщики Ростова-на-Дону работают без перерывов, чтобы обработать дороги и тротуары от гололеда.
Фото: rostov-gorod.ru

Однако ледяной дождь вызывает затруднения в работе реагента. Вода, накапливающаяся на тротуарах, препятствует его эффективной работе, и ледяная корка образуется вновь. В результате это создает впечатление, что их не обрабатывают.

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