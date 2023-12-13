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Published Сегодня, 08:23

Modified Сегодня, 08:25

Updated Сегодня, 08:25

«Сроков нет»: почти сутки жители частных домов в Аксае сидят без света и воды

«Сроков нет»: почти сутки жители частных домов в Аксае сидят без света и воды

13 декабря 2023, 08:23
Фото: 1MI
«Сроков нет»: почти сутки жители частных домов в Аксае сидят без света и воды

В Ростовской области продолжаются проблемы с электроснабжением

В редакцию RostovGazeta продолжают поступать обращения жителей Ростовской области. Жители Аксая жалуются, что уже почти сутки у них нет света, воды и связи. Выяснилось, что проблемы с отсутствием электричества остаются в 17-и районах Ростовской области.

Жители частного сектора в Аксае рассказывают, что свет отключили вчера в районе 11.40 мск. Вместе со светом в дома перестала поступать и вода.

«Из-за того, что перестали работать насосы, нет ни холодной, ни горячей воды. Сейчас едем к родственникам — набрать у них. Они проживают в многоэтажных домах, им дали и воду, и свет», — отмечает житель Аксая, не пожелавший публиковать свое имя.

Люди жалуются, что за время отсутствия электричества, разморозились холодильники — пропадают продукты.

«Это какой-то кошмар! Мы уже почти сутки сидим без света и воды. Отсутствует и мобильный интернет. И, главное, никто не может назвать сроки, когда все это починят», — возмущаются дончане.

Жители тринадцати районов в Ростовской области остались без света из-за погоды
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В Ростовской области продолжаются проблемы с электроснабжениемВ Ростовской области продолжаются проблемы с электроснабжением
В Ростовской области продолжаются проблемы с электроснабжением
Фото: Россети-ЮГ

Узнать о сроках, когда электроснабжение будет восстановлено, корреспонденту RostovGazeta не удалось.

Запись на автоответчике «Россети Юг» подтвердила, что проблемы с отсутствием света остаются — в Азовском, Аксайском, Багаевском, Боковском, Веселовском, Волгодонском, Зерноградском, Каменском, Куйбышевском, Матвеево-Курганском, Миллеровском, Неклиновском, Октябрьском, Родионово-Несветайском, Сальском, Тарасовском и Чертковском районах.

Вызваны они неблагоприятными погодными условиями — осадками в виде ледяного дождя. Автоответчик уточнил, что восстановительные работы ведутся.

Ранее RostovGazeta сообщала, что Гуково и Красносулинский район остались из-за аварии без воды.

Гуково и Красносулинский район остались без воды из-за аварии
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