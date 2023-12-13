«Сроков нет»: почти сутки жители частных домов в Аксае сидят без света и воды

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
Жители частного сектора в Аксае рассказывают, что свет отключили вчера в районе 11.40 мск. Вместе со светом в дома перестала поступать и вода.
«Из-за того, что перестали работать насосы, нет ни холодной, ни горячей воды. Сейчас едем к родственникам — набрать у них. Они проживают в многоэтажных домах, им дали и воду, и свет», — отмечает житель Аксая, не пожелавший публиковать свое имя.
Люди жалуются, что за время отсутствия электричества, разморозились холодильники — пропадают продукты.
«Это какой-то кошмар! Мы уже почти сутки сидим без света и воды. Отсутствует и мобильный интернет. И, главное, никто не может назвать сроки, когда все это починят», — возмущаются дончане.
Узнать о сроках, когда электроснабжение будет восстановлено, корреспонденту RostovGazeta не удалось.
Запись на автоответчике «Россети Юг» подтвердила, что проблемы с отсутствием света остаются — в Азовском, Аксайском, Багаевском, Боковском, Веселовском, Волгодонском, Зерноградском, Каменском, Куйбышевском, Матвеево-Курганском, Миллеровском, Неклиновском, Октябрьском, Родионово-Несветайском, Сальском, Тарасовском и Чертковском районах.
Вызваны они неблагоприятными погодными условиями — осадками в виде ледяного дождя. Автоответчик уточнил, что восстановительные работы ведутся.
Ранее RostovGazeta сообщала, что Гуково и Красносулинский район остались из-за аварии без воды.