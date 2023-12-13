«Сроков нет»: почти сутки жители частных домов в Аксае сидят без света и воды

«Из-за того, что перестали работать насосы, нет ни холодной, ни горячей воды. Сейчас едем к родственникам — набрать у них. Они проживают в многоэтажных домах, им дали и воду, и свет», — отмечает житель Аксая, не пожелавший публиковать свое имя.