Стало известно, когда закончится гололед в Ростовской области

Posted Сегодня, 14:02
Published Сегодня, 14:02
Modified Сегодня, 14:05
Updated Сегодня, 14:05
Ждать окончания гололеда в Ростовской области стоит не раньше выходных. В ближайшие дни в регионе выпадут осадки в виде мокрого снега, под влиянием мороза они снова спровоцируют наледь. Температура воздуха в регионе будет держаться на отметке в -1 — -6 градусов. Скорость ветра не превысит 11 метров в секунду.
На выходных в области незначительно потеплеет до 0 — +2 градусов. Осадки на время прекратятся, хотя небо останется солнечным. Вероятнее всего, ближе к началу следующей недели гололед в регионе начнет постепенно таять.
Ранее непогода нарушила работу роддома в Ростове-на-Дону.