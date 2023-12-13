Стало известно, когда закончится гололед в Ростовской области

Ждать окончания гололеда в Ростовской области стоит не раньше выходных. В ближайшие дни в регионе выпадут осадки в виде мокрого снега, под влиянием мороза они снова спровоцируют наледь. Температура воздуха в регионе будет держаться на отметке в -1 — -6 градусов. Скорость ветра не превысит 11 метров в секунду.