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Posted Сегодня, 14:02

Published Сегодня, 14:02

Modified Сегодня, 14:05

Updated Сегодня, 14:05

Стало известно, когда закончится гололед в Ростовской области

Стало известно, когда закончится гололед в Ростовской области

13 декабря 2023, 14:02
Фото: УГОЧС Ростов-на-Дону
Стало известно, когда закончится гололед в Ростовской области
Гололед и мокрый снег сохранятся в Ростовской области еще на несколько дней, сообщают синоптики.

Ждать окончания гололеда в Ростовской области стоит не раньше выходных. В ближайшие дни в регионе выпадут осадки в виде мокрого снега, под влиянием мороза они снова спровоцируют наледь. Температура воздуха в регионе будет держаться на отметке в -1 — -6 градусов. Скорость ветра не превысит 11 метров в секунду.

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На выходных в области незначительно потеплеет до 0 — +2 градусов. Осадки на время прекратятся, хотя небо останется солнечным. Вероятнее всего, ближе к началу следующей недели гололед в регионе начнет постепенно таять.

Ранее непогода нарушила работу роддома в Ростове-на-Дону.

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