Суд каждый день: над экс-главой Ростовской области Минздрава Быковской ускорили суд

В Кущевском районном суде уже полтора года не может закончиться судебный процесс над экс-главой Минздрава Ростовской области Татьяной Быковской и ее экс-заместителем Станиславом Беседовским. Чтобы хоть как-то ускорить разбирательство, заседания решили проводить каждый день, за исключением субботы и воскресенья.