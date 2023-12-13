Суд каждый день: над экс-главой Ростовской области Минздрава Быковской ускорили суд

Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
Modified Сегодня, 13:21
Updated Сегодня, 13:21
В Кущевском районном суде уже полтора года не может закончиться судебный процесс над экс-главой Минздрава Ростовской области Татьяной Быковской и ее экс-заместителем Станиславом Беседовским. Чтобы хоть как-то ускорить разбирательство, заседания решили проводить каждый день, за исключением субботы и воскресенья.
Против такого решения выступили адвокаты. Они рассчитывали, что свидетелей их стороны будут опрашивать куда более медленными темпами.
Судья объяснил это решение необходимостью соблюдения «разумных сроков судопроизводства». Само уголовное дело открыли еще четыре года назад, а в суд его передали в 2022 году.
Адвокаты парировали, что не буду успевать ездить на суд, так как участвуют и в других делах.
«У подсудимой Быковской — три защитника по соглашению. Я думаю, что кто-то из адвокатов может явиться», — заключил судья, а также заверил, что Быковскую может защищать и дежурный адвокат.
Сами Быковская и Беседовский сейчас находятся в СИЗО. Туда их отправили еще в октябре.
Напомним, что фигурантов обвиняют в превышении должностных полномочий при проведении госзакупки на оказание услуг по утилизации медотходов.