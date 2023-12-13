Только за неделю: 43 человека госпитализировали из-за ковида в Ростовской области

Posted Сегодня, 14:56
Published Сегодня, 14:56
Modified Сегодня, 14:58
Updated Сегодня, 14:58
Ситуация с заболеваемостью коронавирусом ухудшается в Ростовской области и в России в целом. Количество госпитализаций за неделю выросло на 5%. Заболеваемость в целом подскочила на 10% за семь дней.
В Ростовской области за минувшую неделю коронавирусом заболели 869 человек. Из них 639 уже выздоровели. Госпитализировать пришлось 43 пациента. Однако летальных случаев течения болезни не зафиксировано.
Заболеваемость ковидом в Ростовской области одна из самых высоких в Южном федеральном округе. Больше случаев заражения зафиксировано только в соседнем Краснодарском крае.
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