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Published Сегодня, 14:56

Modified Сегодня, 14:58

Updated Сегодня, 14:58

Только за неделю: 43 человека госпитализировали из-за ковида в Ростовской области

Только за неделю: 43 человека госпитализировали из-за ковида в Ростовской области

13 декабря 2023, 14:56
Фото: donland.ru
Только за неделю: 43 человека госпитализировали из-за ковида в Ростовской области

Больше 40 человек госпитализировали в Ростовской области с коронавирусом

В Ростовской области коронавирусом за неделю заболели больше 800 человек, следует из данных портала объясняем. рф.

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом ухудшается в Ростовской области и в России в целом. Количество госпитализаций за неделю выросло на 5%. Заболеваемость в целом подскочила на 10% за семь дней.

В Ростовской области за минувшую неделю коронавирусом заболели 869 человек. Из них 639 уже выздоровели. Госпитализировать пришлось 43 пациента. Однако летальных случаев течения болезни не зафиксировано.

В Ростовской области любители кофе реже болеют коронавирусом
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Заболеваемость ковидом в Ростовской области одна из самых высоких в Южном федеральном округе. Больше случаев заражения зафиксировано только в соседнем Краснодарском крае.

Ранее RostovGazeta рассказала, как отличить простуду от коронавируса.

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