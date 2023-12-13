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Published Сегодня, 17:16

Modified Сегодня, 17:18

Updated Сегодня, 17:18

В Ростовской области десятки населенных пунктов до сих пор остаются без электричества

Упала опора: Аксай и часть Ростова снова остались без электричества

13 декабря 2023, 17:16
Фото: 1MI
В Ростовской области десятки населенных пунктов до сих пор остаются без электричества

Аксай и часть Ростова снова остались без света из-за упавшей опоры

В Ростовской области десятки населенных пунктов до сих пор остаются без электричества из-за непогоды, рассказал губернатор Василий Голубев.

Жители 86 населенных пунктов региона продолжают оставаться без света. Также электричество вновь пропало в Аксае и Александровке в Ростове. Там из-за падения опоры отключилась воздушная линия. Власти обещают решить проблему до полуночи. Сейчас отопление там обеспечили с помощью резервных источников.

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Губернатор Голубев заверяет, что ремонтные бригады работают круглосуточно. На помощь ростовским коллегам пришли и бригады из других регионов.

Ранее в «Донэнерго» корреспонденту RostovGazeta заявили, что не знают, когда будет восстановлено электроснабжение в Ростовской области. Также в организации попросили больше им не звонить.

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