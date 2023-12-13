Упала опора: Аксай и часть Ростова снова остались без электричества

Posted Сегодня, 17:16
Published Сегодня, 17:16
Modified Сегодня, 17:18
Updated Сегодня, 17:18
Жители 86 населенных пунктов региона продолжают оставаться без света. Также электричество вновь пропало в Аксае и Александровке в Ростове. Там из-за падения опоры отключилась воздушная линия. Власти обещают решить проблему до полуночи. Сейчас отопление там обеспечили с помощью резервных источников.
Губернатор Голубев заверяет, что ремонтные бригады работают круглосуточно. На помощь ростовским коллегам пришли и бригады из других регионов.
Ранее в «Донэнерго» корреспонденту RostovGazeta заявили, что не знают, когда будет восстановлено электроснабжение в Ростовской области. Также в организации попросили больше им не звонить.