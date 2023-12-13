В Ростове предложили изменить маршруты троллейбуса №8 и автобуса № 88

Первым на обсуждение вынесли троллейбусный маршрут №8, курсирующий между центром Ростова и ЗЖМ. Власти предложили изменить существующий маршрут и сделать его схему более линейной, убрав участок движения по улице Зорге, проспекту Коммунистическому, улице Малиновского, ГПЗ-10, Каширской. Вместо этого автобус поедет после проспекта Стачки через Интернациональную к Портовой, переулкам Молодогвардейскому, Урицкого, Магнитогорской и дальше направится по обычной схеме к переулку Пржевальскому, чтобы доехать до Центрального рынка.