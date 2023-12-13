В Ростове предложили изменить маршруты троллейбуса №8 и автобуса № 88

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
В понедельник, 11 декабря, департамент транспорта города Ростова-на-Дону опубликовал два голосования, чтобы выяснить — следует ли изменить или сохранить существующие городские маршруты.
Первым на обсуждение вынесли троллейбусный маршрут №8, курсирующий между центром Ростова и ЗЖМ. Власти предложили изменить существующий маршрут и сделать его схему более линейной, убрав участок движения по улице Зорге, проспекту Коммунистическому, улице Малиновского, ГПЗ-10, Каширской. Вместо этого автобус поедет после проспекта Стачки через Интернациональную к Портовой, переулкам Молодогвардейскому, Урицкого, Магнитогорской и дальше направится по обычной схеме к переулку Пржевальскому, чтобы доехать до Центрального рынка.
Также изменения хотят ввести для автобусного маршрута №88, который едет от Западного до Октябрьской площади у пригородного автовокзала. В этом случае привычный маршрут предлагают значительно сократить — теперь конечной станет площадь Карла Маркса. Сам маршрут будет курсировать от ВОС до площади Карла Маркса и обратно.
Проголосовать за изменение или сохранение маршрутов можно до 18 декабря.
Ранее в Ростове объявили, какие троллейбусы и трамваи перестали работать из-за непогоды.