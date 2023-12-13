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Published Сегодня, 08:28

Modified Сегодня, 08:30

Updated Сегодня, 08:30

В Ростове предложили изменить маршруты троллейбуса №8 и автобуса № 88

В Ростове предложили изменить маршруты троллейбуса №8 и автобуса № 88

13 декабря 2023, 08:28
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове предложили изменить маршруты троллейбуса №8 и автобуса № 88
В Ростове предложили изменить схемы движения троллейбуса №8 и автобуса №88, голосования начались на портале «Активный ростовчанин».

В понедельник, 11 декабря, департамент транспорта города Ростова-на-Дону опубликовал два голосования, чтобы выяснить — следует ли изменить или сохранить существующие городские маршруты.

Первым на обсуждение вынесли троллейбусный маршрут №8, курсирующий между центром Ростова и ЗЖМ. Власти предложили изменить существующий маршрут и сделать его схему более линейной, убрав участок движения по улице Зорге, проспекту Коммунистическому, улице Малиновского, ГПЗ-10, Каширской. Вместо этого автобус поедет после проспекта Стачки через Интернациональную к Портовой, переулкам Молодогвардейскому, Урицкого, Магнитогорской и дальше направится по обычной схеме к переулку Пржевальскому, чтобы доехать до Центрального рынка.

Действующий маршрут 8 троллейбусаДействующий маршрут 8 троллейбуса
Предлагаемый маршрут 8 троллейбусаПредлагаемый маршрут 8 троллейбуса
Действующий маршрут 8 троллейбуса
Фото: ar.rostov-gorod.ru
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Также изменения хотят ввести для автобусного маршрута №88, который едет от Западного до Октябрьской площади у пригородного автовокзала. В этом случае привычный маршрут предлагают значительно сократить — теперь конечной станет площадь Карла Маркса. Сам маршрут будет курсировать от ВОС до площади Карла Маркса и обратно.

Действующая схема маршрута автобуса №88Действующая схема маршрута автобуса №88
Предлагаемая схема маршрута автобуса №88Предлагаемая схема маршрута автобуса №88
Действующая схема маршрута автобуса №88
Фото: ar.rostov-gorod.ru

Проголосовать за изменение или сохранение маршрутов можно до 18 декабря.

Ранее в Ростове объявили, какие троллейбусы и трамваи перестали работать из-за непогоды.

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