В Ростовской области без света остаются 100 тысяч человек

Posted Сегодня, 06:19
Published Сегодня, 06:19
Modified Сегодня, 06:21
Updated Сегодня, 06:21
В течение ночи восстановили электроснабжение у 80 тысяч человек. Рабочие отремонтировали высоковольтную линию, от которой питаются Александровка в Ростове и часть Аксая.
«Аварийные бригады работали всю ночь и продолжают восстановление электроснабжения сейчас», — уточнил губернатор.
Напомним, что без электричества осталось большое количество местных жителей из-за непогоды. Кроме того, в Ростове образовался гололед, с которым не удается справиться.
В результате в травмпункты Ростова обратились более 330 жителей, пострадавших из-за скользких тротуаров.