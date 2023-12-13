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Published Сегодня, 06:19

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В Ростовской области без света остаются 100 тыс человек

В Ростовской области без света остаются 100 тысяч человек

13 декабря 2023, 06:19
Фото: 1MI
В Ростовской области без света остаются 100 тыс человек
В Ростовской области не удалось восстановить подачу электричества для 100 тысяч местных жителей, сообщил губернатор Василий Голубев.

В течение ночи восстановили электроснабжение у 80 тысяч человек. Рабочие отремонтировали высоковольтную линию, от которой питаются Александровка в Ростове и часть Аксая.

«Аварийные бригады работали всю ночь и продолжают восстановление электроснабжения сейчас», — уточнил губернатор.

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Напомним, что без электричества осталось большое количество местных жителей из-за непогоды. Кроме того, в Ростове образовался гололед, с которым не удается справиться.

В результате в травмпункты Ростова обратились более 330 жителей, пострадавших из-за скользких тротуаров.

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