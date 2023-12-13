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Published Сегодня, 17:39

Modified Сегодня, 17:41

Updated Сегодня, 17:41

В Ростовской области разработают региональный учебник истории

В Ростовской области разработают свой учебник истории

13 декабря 2023, 17:39
Фото: 1MI
В Ростовской области разработают региональный учебник истории

Региональный учебник истории разработают в Ростовской области

Для пятых, шестых и седьмых классов в Ростовской области разработают региональный учебник истории, сообщили в правительстве.

В Ростовской области и других регионах страны решили разработать региональные учебники истории. Они предназначены для учеников с пятого по седьмой класс.

В правительстве региона заявили, что учебник сформирует у детей представления «гражданской идентичности, патриотизма и приверженности к традиционным российским ценностям». В пособии будет отражена роль области в истории страны.

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Историю донского края уже изучают в школах региона во внеурочное время и в качестве модуля. Проводятся соответствующие занятия и в музеях.

Ранее эксперт поддержал идею обучения русскому языку детей мигрантов в школах Ростова.

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