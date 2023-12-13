В Ростовской области разработают свой учебник истории

Posted Сегодня, 17:39
Published Сегодня, 17:39
Modified Сегодня, 17:41
Updated Сегодня, 17:41
В Ростовской области и других регионах страны решили разработать региональные учебники истории. Они предназначены для учеников с пятого по седьмой класс.
В правительстве региона заявили, что учебник сформирует у детей представления «гражданской идентичности, патриотизма и приверженности к традиционным российским ценностям». В пособии будет отражена роль области в истории страны.
Историю донского края уже изучают в школах региона во внеурочное время и в качестве модуля. Проводятся соответствующие занятия и в музеях.
Ранее эксперт поддержал идею обучения русскому языку детей мигрантов в школах Ростова.