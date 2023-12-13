В Ростовской области возникли заторы на 34 километрах М-4 «Дон»

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В среду, 13 декабря, в сервисе «Яндекс. Карты» появилась информация о многочисленных пробках, которые возникли на севере области на трассе М-4 «Дон».
Первый участок с заторами находится в хуторе Глубоком с 909-го по 918-й километры М-4 «Дон», его протяженность составляет 9,4 километра. Причиной пробок, по сообщениям водителей, стало ДТП, возникшее на обледеневшем участке трассы. Подробности аварии пока неизвестны, данные уточняются.
Вторая пробка протяженностью 14,7 километра образовалась на участке с 928-го по 943-й километры в Каменске-Шахтинском, причиной этого стали дорожные работы в районе моста через Северский Донец. Здесь есть альтернативный объезд через Старую Станицу, но много времени в пути он сократить не позволит.
Третьим участком с затором стал район дорожных работ от 950-го до 960-го километра М-4, ремонт дорожного полотна проводят на участке протяженностью 9,8 километра.
Если говорить о состоянии трассы, по словам автомобилистов, ситуация остается сложной.
«Миллерово немного метет. Трасса едет», «Аккуратно ехать можно. Местами нормально, местами ужасно», «Вчера ездил, [прим. редакции — дорога] неплохая, но не гнать! Небольшой гололед, и дорога местами паршивая», — поделились впечатлениями от поездки водители.
Ранее стало известно, что за дни гололеда и непогоды в Ростовской области произошло около 290 ДТП.