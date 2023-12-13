В Ростовской области возникли заторы на 34 километрах М-4 «Дон»

Вторая пробка протяженностью 14,7 километра образовалась на участке с 928-го по 943-й километры в Каменске-Шахтинском, причиной этого стали дорожные работы в районе моста через Северский Донец. Здесь есть альтернативный объезд через Старую Станицу, но много времени в пути он сократить не позволит.