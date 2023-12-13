В Ростовской области жители играют в хоккей на тротуарах, а гололед убивает людей

Posted Сегодня, 15:18
Published Сегодня, 15:18
Modified Сегодня, 15:20
Updated Сегодня, 15:20
В соседнем Краснодаре может возобновить работу местный аэропорт. Он, как и ростовский Платов, закрылся с началом боевых действий в Украине.
Власти Краснодара примут окончательное решение о возобновлении работы воздушной гавани после тестового полета, который запланирован на 15 декабря. Проводить его будет ростовская авиакомпания «Азимут».
Корреспонденту RostovGazeta в правительстве Ростовской области сообщили, что открытие Платова пока на повестке дня не стоит.
В Ростове и области продолжают бороться с гололедом. Из-за наледи на улицах местные жители стали пробовать кататься по дорогам и тротуарам на коньках.
Некоторые даже устроили игру в хоккей на тротуаре и детской площадке. Ростовчане достали для этого клюшки и шайбу.
Также горожане сообщают, что выгуливают собак и просто гуляют по городу на коньках, благо повсеместное распространение наледи им в этом не мешает, а, наоборот, играет на руку.
Другим последствием гололеда стали участившиеся дорожные происшествия. В ГИБДД Ростовской области сообщили, что только за прошедшие сутки произошло 71 ДТП. С 10 же декабря аварий зафиксировано 289.
Известно, что в них погибли четыре человека. Еще 25 получили травмы.
В Ростовской области продолжает действовать штормовое предупреждение из-за гололеда. Местных жителей просят по возможности отказаться от дальних поездок в соображениях безопасности.