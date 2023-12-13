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Posted Сегодня, 15:18

Published Сегодня, 15:18

Modified Сегодня, 15:20

Updated Сегодня, 15:20

Жители Ростова играют в хоккей на тротуарах, пока поблизости открывают аэропорт

В Ростовской области жители играют в хоккей на тротуарах, а гололед убивает людей

13 декабря 2023, 15:18
Фото: 1MI
Жители Ростова играют в хоккей на тротуарах, пока поблизости открывают аэропорт
В соседнем Краснодаре может возобновить работу аэропорт, тем временем в Ростовской области в ДТП из-за гололеда погибли четыре человека, а на скользком ото льда тротуаре ростовчане играют в хоккей.

Открытие неба

В соседнем Краснодаре может возобновить работу местный аэропорт. Он, как и ростовский Платов, закрылся с началом боевых действий в Украине.

Власти Краснодара примут окончательное решение о возобновлении работы воздушной гавани после тестового полета, который запланирован на 15 декабря. Проводить его будет ростовская авиакомпания «Азимут».

Корреспонденту RostovGazeta в правительстве Ростовской области сообщили, что открытие Платова пока на повестке дня не стоит.

Власти Краснодара примут окончательное решение о возобновлении работы воздушной гавани после тестового полета, который запланирован на 15 декабря.Власти Краснодара примут окончательное решение о возобновлении работы воздушной гавани после тестового полета, который запланирован на 15 декабря.
Власти Краснодара примут окончательное решение о возобновлении работы воздушной гавани после тестового полета, который запланирован на 15 декабря.
Фото: 1MI
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Хоккей на тротуаре

В Ростове и области продолжают бороться с гололедом. Из-за наледи на улицах местные жители стали пробовать кататься по дорогам и тротуарам на коньках.

Некоторые даже устроили игру в хоккей на тротуаре и детской площадке. Ростовчане достали для этого клюшки и шайбу.

Также горожане сообщают, что выгуливают собак и просто гуляют по городу на коньках, благо повсеместное распространение наледи им в этом не мешает, а, наоборот, играет на руку.

Некоторые даже устроили игру в хоккей на тротуаре и детской площадке. Ростовчане достали для этого клюшки и шайбу.
Видео: ТГ канал Rostovinside
В Ростове на обледеневших тротуарах стали играть в хоккей
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Погибшие из-за гололеда

Другим последствием гололеда стали участившиеся дорожные происшествия. В ГИБДД Ростовской области сообщили, что только за прошедшие сутки произошло 71 ДТП. С 10 же декабря аварий зафиксировано 289.

Известно, что в них погибли четыре человека. Еще 25 получили травмы.

В ГИБДД Ростовской области сообщили, что только за прошедшие сутки произошло 71 ДТП.В ГИБДД Ростовской области сообщили, что только за прошедшие сутки произошло 71 ДТП.
В ГИБДД Ростовской области сообщили, что только за прошедшие сутки произошло 71 ДТП.
Фото: УГОЧС Ростов-на-Дону

В Ростовской области продолжает действовать штормовое предупреждение из-за гололеда. Местных жителей просят по возможности отказаться от дальних поездок в соображениях безопасности.

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