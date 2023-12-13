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В Сбере назвали трех новых лауреатов Научной премии

В Сбере назвали трех новых лауреатов Научной премии

13 декабря 2023, 09:20
Фото: 1MI
В Сбере сообщили о трех новых победителях второй ежегодной Научной премии. В ней принимают участие российские ученые, занимающиеся исследованиями и открывающие новые перспективы развития науки и технологий. Общий призовой фонд премии составляет 60 миллионов рублей.

Победителем в номинации «Науки о жизни» стал доктор биологических наук Алексей Полилов, пишет mkset.ru. Ученый получил награду за фундаментальные исследования, посвященные миниатюризации животных. Также его отметили за введение в науку модельных объектов, которые открывают новые возможности в таких направлениях, как искусственный интеллект, нейробиология и микроробототехника.

Премию в категории «Физический мир» получил доктор химических наук Валентин Анаников, который открыл явление динамического катализа. Кроме этого, Анаников исследовал механизмы химических реакций, которые позволяют ускорять разработку и внедрение нового поколения эффективных и экологичных химических технологий. Также результаты исследований, проведенных ученым, помогают создавать универсальные каталитические системы.

Евгений Тыртышников, доктор физико-математических наук, получил награду в номинации «Цифровая вселенная». Он создал новые матричные и тензорные методы моделирования и сжатия данных, которые позволяют решать сверхбольшие задачи высокой размерности. Данная разработка обеспечивает возможность ускорения вычислений в разных областях, например, в машинном обучении и естественных науках.

По словам председателя правления Сбербанка Германа Грефа, сегодня в основе любого государства и любой организации лежат три составляющие. Это качественное исполнение имеющихся технологических достижений, совершенствование технологий, а также переизобретение того, на чем основывается любая бизнес-модель или государство в целом. При этом ключевой Греф назвал именно третью составляющую.

Номинантами второго сезона Научной премии Сбера стали 92 представителя мира науки. Их кандидатуры были выдвинуты институтами развития, образовательными учреждениями, технологическими предприятиями, а также центрами, занимающимися научно-исследовательской деятельностью.

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