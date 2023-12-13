В Сбере назвали трех новых лауреатов Научной премии

По словам председателя правления Сбербанка Германа Грефа, сегодня в основе любого государства и любой организации лежат три составляющие. Это качественное исполнение имеющихся технологических достижений, совершенствование технологий, а также переизобретение того, на чем основывается любая бизнес-модель или государство в целом. При этом ключевой Греф назвал именно третью составляющую.